Mulher tem dedo decepado após ser atacada a golpes de facão pelo companheiro em Nova Ipixuna

Um homem, identificado como Luciano Sousa, 22 anos, é suspeito de decepar o dedo da esposa e agredi-la a golpes de facão nesta terça-feira, 31, no município de Nova Ipixuna, região sudeste do Pará.

Segundo informações do Debate Carajás, a vítima sofreu cortes profundos na cabeça, na costa e no pescoço, além de outras partes do corpo. A mulher vivia um relacionamento abusivo e agressões constantes, segundo informações da Polícia Militar.

Cristiane foi encaminhada até o Hospital Municipal de Nova Ipixuna (HMNI). Familiares disseram que o estado de saúde é grave. Ela necessita de transferência com urgência para o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá.

Ainda de acordo com a PM, Luciano cumpriu medida socioeducativa várias vezes no Centro de Internação de Adolescente Masculinos (Ciam). Até o momento ele não foi localizado e segue foragido.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Luciano pode ser encaminhada a Central do Disque-Denúncia pelo telefone fixo ou o número (94) 3312-3350.

Fonte: Debate Carajás.