Mulher tem parte do crânio removida após crises de sinusite

Natasha Gunther Santana, uma instrutora de artes marciais de 26 anos, precisou passar por uma cirurgia que removeu parte de seu crânio, após uma infecção sinusal quase fatal. Ela enfrentou cinco episódios de sinusite ao longo de 2021, todos tratados com antibióticos. O último, porém, atingiu o cérebro.

Essa última infecção veio acompanhada de sintomas mais incômodos como vômitos constantes, fortes enxaquecas e mudanças de humor.

Com uma varredura cerebral, profissionais identificaram uma mutação genética que dificultava a produção de uma proteína responsável pela defesa do organismo contra os invasores. No entanto, antes de optarem por uma cirurgia invasiva, os médicos seguiram com o tratamento a base de antibióticos para atenuarem os sintomas.

Meses depois, a cirurgia acabou sendo realizada. Com o avanço da bactéria pelo cérebro de Natasha, a parte infestada precisou ser removida. Natasha precisou usar um capacete de proteção durante cinco meses pós-cirurgia.

O pós-operatório não foi fácil para a instrutora da Califórnia. A jovem chegou a sofrer convulsão e desenvolveu uma trombose venosa profunda aguda, que poderia evoluir para uma embolia pulmonar.

Natasha também teve que reaprender a andar e falar. Nas redes sociais, ela compartilhou parte do processo e contou que fez terapia, além de contar com o apoio do marido durante sua recuperação.

Mesmo recuperada, Natasha diz que vive um “novo normal”, que inclui dores de cabeça diárias.

– Cheguei à conclusão de que este é o meu novo normal e estou feliz por estar viva – contou ao Daily Mail.

