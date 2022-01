Mulher tem parte dos lábios arrancados após separar briga no distrito de Itaituba, sudoeste do Pará

A vítima, Antônia de Sousa, de 39 anos, teve parte dos lábios arrancados durante uma briga no bar, na noite da última terça-feira (11), por volta das 21h, em Miritituba, distrito de Itaituba, sudoeste do Pará. A agressora, Francinete Sousa Cordeiro, de 36 anos, fugiu do local após cometer a lesão corporal, mas foi capturada.

De acordo com informações, Francinete estava brigando com seu companheiro, Raimundo Oliveira Viana, quando Antônia, que é proprietária do bar, foi intervir na confusão. As duas mulheres iniciaram uma discussão e chegaram as vias de fato.

Durante a briga, Francinete mordeu os lábios de Antônia, arrancando um pedaço da parte inferior, que sangrou bastante. A agressora fugiu do local após cometer a lesão corporal.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, onde prestou apoio a vítima. Em seguida, a PM prendeu Francinete, que estava escondida na casa do sogro, na referida comunidade.

Após receber os cuidados médicos, Antônia foi até a delegacia de polícia civil de Itaituba, acompanhada dos policiais militares para os devidos procedimentos legais contra a agressora.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Blog do Junior Ribeiro