Mulher teria tentado se suicidar ao pular de PSM da 14 de Março

Uma mulher foi socorrida ontem à noite por equipes do corpo de bombeiros ao cair do 6° andar do prédio do PSM da Avenida 14 de Março, em Belém. Informações preliminares contam que teria sido uma tentativa de suicídio, mas ela não morreu porque havia um telhado dos cômodos que ficam atrás da Nova Santa Casa, na rua Bernal do Couto, que acabou amortecendo a queda.

Segundo informações, ela já teria tentado suicídio várias vezes e no momento que esperava uma avaliação cirúrgica, que iria retirar objetos cortantes que teria engolido, a mesma pediu para ir ao banheiro e se jogou, caindo no rumo da Santa Casa.

Ela foi retirada e socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, seguindo internada. O caso chamou atenção de moradores da região que foram até o local e registraram em fotos o ocorrido. Ainda não se sabe o que realmente aconteceu.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel