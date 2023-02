Mulher transportava cocaína em ônibus de torcida para o jogo entre Remo e São Francisco

Policiais militares do Tático que estavam em operação especial na cidade de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado, ontem, domingo, 12, para o jogo entre Clube do Remo e São Francisco, de Santarém, válido pela segunda rodada do Campeonato Paraense de Futebol, lograram prender em flagrante delito a senhora Vanessa Silva dos Santos. Ela estava dentro de um ônibus que transportava integrantes de uma torcida organizada e portava nada mais nada menos que sete invólucros de substância análoga à cocaina, em média 05 gramas da droga.

Vanessa foi conduzida, com a droga, e apresentada na Delegacia de Polícia Civil do município de Ipixuna do Pará, onde foi autuada em flagrante delito pela prática de tráfico de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Militar, ela só foi descoberta porque eram, na verdade, dois ônibus com torcedores. Foi feita a abordagem para verificar os passageiros que poderiam portar ilícitos, com o objetivo de inibir as práticas delituosas na área externa e interna do campo de futebol. Todos os componentes foram revistados, sendo encontrada a droga em posse d Vanessa.

Depois da revista a todos os passageiros, prisão da mulher e apreensão da droga, os veículos foram liberados para seguirem até o Ipixunão, onde o Remo venceu o adversário São Francisco santareno por 1 a 0.

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar