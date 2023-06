Mulher vai a hospital por gripe, descobre gravidez e dá à luz

Uma ida ao hospital para tratar de uma gripe se transformou em uma verdadeira surpresa para Stefane Silva, de 26 anos, que saiu da unidade de saúde com um novo bebê. Acontece que a jovem estava grávida de 9 meses e sequer desconfiava. Ao fazer exames para identificar uma possível pneumonia, a paciente descobriu a gestação e já deu à luz um menino saudável no dia seguinte, ou seja, na manhã desta quinta-feira (22).

– Eu fui rapidinho no hospital, pensava que ia fazer um exame e depois poderia voltar ao trabalho, mas os médicos me disseram que estava grávida de 39 semanas. Foi uma surpresa, fiquei em choque! Em seguida já me internaram, passei a noite no hospital e na manhã seguinte dei à luz ao Theo – explicou ela, em entrevista ao portal G1.

Stefane é mãe de outras duas crianças, uma garota de 12 anos e um menino de 6 anos. Se protegendo com anticoncepcional, ela não esperava ter outro bebê.

– Eu tomava anticoncepcional contínuo, sempre certinho, que emendava uma cartela na outra, por isso não tinha menstruação. Não sentia nada. Não imaginei que estava grávida de nove meses! Me divorciei faz dois anos, nunca pensei em ter filho agora – acrescentou.

Ela chegou a passar por uma cirurgia no começo do ano por ter sido picada por uma aranha venenosa, e mesmo realizando exames, até de sangue, a gestação não foi notada.

– De lá pra cá dei uma engordadinha, mas nada demais. Eu continuei vivendo normal, saindo, curtindo, bebendo, carregando peso. Inclusive, há uns 15 dias, me mudei e na mudança carreguei fogão, geladeira, bastante peso, porque nem imaginava estar grávida – contou.

Segundo ela, no início foi um susto, mas ela crê que há um plano divino por trás da vida de Theo.

– Foi um susto, mas agora é só alegria. Nasceu uma nova mãe. A gente se renova. Eu não pensava em ser mãe novamente, mas acredito que tudo tem um propósito de Deus – assinalou a nova mamãe.

