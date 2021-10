Mulher vai parar na mesa de cirurgia após ter pulmão perfurado em acupuntura

Uma empresária de 26 anos teve o pulmão perfurado durante uma sessão de acupuntura realizada no início da semana, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

Jessika Aldrey Germiniani, que tem um filho de 5 anos, estava com dores no pescoço e decidiu procurar uma massoterapeuta com quem já tinham feito algumas sessões do mesmo procedimento antes.

Durante o processo, a profissional sugeriu que ela fizesse a acupuntura nas costas também, para adiantar os resultados do tratamento. Foi nesse momento que o erro aconteceu e ela acabou tendo o órgão ferido.

A empresária relata que na hora, sentiu uma dor intensa, mas a massoterapeuta afirmou que isso era normal no início. Ao ser dispensada, ela foi para casa com dores e falta de ar.

Decidiu horas depois procurar um hospital, pois o quadro só estava piorando e ao realizar uma tomografia, foi informada do problema. A Jessika teve que fazer uma cirurgia às pressas, pois o laudo apontou pneumotórax.

O ar estava se acumulando entre as camadas da pleura e comprimindo o pulmão dela. Os médicos informaram que se não tivesse procurado logo o hospital, ela certamente teria morrido.

Eles explicaram que a massoterapeuta errou a profundidade da agulha, uma falha que poderia ter custado a vida dela. Para tirar o ar da região, Jessika está fazendo uso de um dreno e deve continuar internada por tempo indeterminado.

Foto: Arquivo pessoal/Jessika