Mulher vira ‘onça’ ao descobrir traição e faz live na frente de motel em Belém para flagrar marido

Dayse Monique seguiu o marido e uma amiga. Em frente a um motel, ela se agachou para tentar ver o casal. Dayse transmitiu o flagrante em uma live nas redes sociais.

Um suposto flagrante de traição em Belém resultou em cenas inusitadas que viralizaram nas redes sociais. Na noite de quarta-feira (18), Dayse Monique foi filmada “virando onça” em frente a um motel, no bairro Val-de-Cans. Ela aguardava o marido sair do local, onde, segundo Monique, ele estava acompanhado de uma amiga dela.

Monique se agachou na frente do motel como se fosse uma onça e gritou para o marido abrir a porta. Internautas comentaram o caso. A esposa traída compartilhou o caso em uma live, que já tem cerca de 115 mil visualizações.

“Parece mais o Jove”, opinou um internauta, se referindo ao personagem da novela Pantanal, da rede Globo, interpretado por Jesuíta Barbosa.

“Mas quando que me prestava a isso, mano”, disse outra.

Live para contar o flagrante

Na transmissão ao vivo, Monique relatou a situação por cerca de 30 minutos. Ela contou que estava “em um corre” (andando) em carro de aplicativo quando viu o marido comprando cerveja. Monique disse que pediu para o motorista parar e resolveu seguir o esposo, que estava com uma amiga dela no carro.

“Ele aqui com a minha ‘amiga’, e eu em casa, lavando a cueca dele”, queixou-se. Monique apareceu na frente do motel gritando para que o casal deixasse o local. Populares se aproximaram para acompanhar a discussão e apoiar Monique.

“Tá tudo ótimo. Tudo o que Deus tira é livramento. Eu sou linda, sou bela, sou estudiosa, tenho minha faculdade. Não preciso ficar me doendo por esse ‘merda’. Mas eu estou fazendo [essa briga] que é pra aprender. Porque a mulher que se mete [com homem casado], ela tem que se garantir. Eu não tenho sangue de barata. Vou fazer onda, sim”, disse.

Monique chega a jogar um tijolo no portão da garagem do motel. A polícia foi acionada e quando a viatura chegou, Monique disse que não temia ser presa. No vídeo, ela apareceu dando conselhos de autoestima com o carro da polícia no cenário.

“Nunca perca seu brilho, independentemente da situação. Eu posso até ser presa. Mas quem não tem chifre não entra no céu”, disse.

“Perdoar? Não sou a Maíra Cardi!”

Uma pessoa se aproximou para acompanhar a discussão e perguntou à Monique se ela reataria com o esposo.

“Deus me livre [de voltar com ele], mana. Tu tá vendo a vergonha que eu tô passando? Não sou Maíra Cardi, não”, diz Monique, ao se referir à empresaria, esposa do campeão do BBB-22, Arthur Aguiar, com quem protagonizou polêmicas e acusações de 16 traições do marido, mas acabou reatando o casamento.

Foto: Reprodução

Por g1 Pará