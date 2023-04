Mulher xinga governador ao vivo e apresentador reage; confira

– Opa! Eita, eita! – foi assim que o âncora João Paulo Vergueiro do Brasil Urgente Rio, transmitido pela Band, reagiu após uma entrevistada xingar ao vivo o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), nesta quinta-feira (27).

Inconformada, a idosa desabafou durante a reportagem. Com o dedo apontado para a câmera, ela culpou o governador pelos números de quedas causados pelo mau estado das calçadas do bairro, mostrada na reportagem do telejornal.

– O culpado disso tudo é o governador! A gente deu voto para ele – disse a entrevistada.

Enquanto falava, o jornalista aprovou a colocação.

– Gostei – concordou Vergueiro.

Sem hesitar, a idosa acabou xingando Cláudio Castro, surpreendendo o apresentador e a repórter Agatha Meirelles.

– Ele é um filho da p***! – emendou na fala anterior.

O apresentador contornou a situação, relembrou que a programação estava sendo transmitida ao vivo e a idosa e aos telespectadores que irá cobrar o governador.

– Opa! Eita, eita! Segura aí! Fala que ela pode cobrar o governador, mas segura um pouco no palavrão, porque a gente está ao vivo – alertou o apresentador.

ASSISTA:

GLOBO

Também nesta quinta, o jornalista Rodrigo Bocardi respondeu a um xingamento ao vivo durante o programa Bom Dia SP, da Rede Globo. O jornal mostrava uma confusão envolvendo passageiros da Linha Lilás do metrô de São Paulo, quando um homem apareceu xingando e fazendo gestos obscenos para o repórter que estava no local, Hermínio Bernardo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube/ TV Band Rio