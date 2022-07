Mulheres concluem curso de hidratação e escova do programa Donas de Si

Uma turma formada por 15 mulheres residentes em vários bairros de Belém concluiu na terça-feira, 26, o curso básico de Hidratação e Escova de Cabelos oferecido gratuitamente pelo programa de qualificação profissional Donas de Si, da Prefeitura de Belém, realizado por meio do Banco do Povo. Entre as alunas estão duas beneficiárias do programa de transferência de renda Bora Belém, da Prefeitura. Elas já sonham em acessar o crédito solidário, também oferecido pela administração municipal, para investir no próprio salão.

Andreza Cunha, de 35 anos, beneficiária do Bora Belém, casada, mãe de uma adolescente de 17 anos e residente no bairro da Sacramenta, soube da inscrição ao curso pela televisão. “Eu tinha acabado de concluir o curso de cabeleireira. Foi uma oportunidade de me aprimorar mais. Já estou atendendo clientes em casa mas, em breve, quero abrir o meu próprio salão. Gostei muito do programa Donas de Si. Quero ser a minha própria patroa”, comemorou.

Elizabeth Lopes, 41, também do Bora Belém, mãe de dois filhos, casada, moradora do Jurunas, encontrou no pequeno salão montado em casa uma alternativa ao desemprego. “Eu já faço vários serviços de cabelo, mas vim aprender ainda mais, trocar experiências. Foi muito bom pra mim”, conta. Já Roseli Santos, 56, do bairro do Guamá, soube do curso pelo Facebook. “Fiz a minha inscrição e não imaginava que iriam me chamar. Eu já trabalho em casa com escova e selagem e decidi vir aprender ainda mais. Foi uma boa oportunidade”.

Outra concluinte do curso, a travesti Jhulie Marques, 28, aprendeu hidratação e escova após ter feito o curso de Corte para Iniciantes, oferecido em outubro passado pela Prefeitura. “Estou dando continuidade ao aprendizado. O curso foi maravilhoso. A professora passou todo o conteúdo. Já estou trabalhando em casa”, contou.

A coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, esteve no encerramento do curso para falar do crédito solidário, a próxima etapa de atendimento da Prefeitura para quem deseja empreender.

As aulas foram ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio de contrato, no Centro de Educação Profissional Belém. Essa foi a segunda turma concluída desse curso, que teve carga-horária de 40 horas-aulas com emissão de certificado. “As alunas foram determinadas. Algumas já tinham experiência, enquanto outras nem sabiam segurar a escova. Mas todas aprenderam a lavar, hidratar e escovar com profissionalismo. Estão preparadas para o mercado de trabalho”, elogiou a instrutora Waltiane Sodré.

