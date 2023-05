Mulheres da Guarda Municipal doam sangue para salvar vidas em campanha especial pelo Dia das Mães

As causas humanitárias também fazem parte do dia a dia dos agentes da segurança pública municipal. Nesta quarta-feira, 10, nove guardas municipais femininas participaram voluntariamente da campanha de doação de sangue especial do Dia das Mães, promovido pela Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Pará (Hemopa).

A mobilização do gesto solidário foi promovida pelo Núcleo de Atenção à Guarda Feminina (NAGF), que convidou as mães da instituição a participarem da doação. “Nossa corporação já pratica a doação e quando ficamos sabendo da campanha do Hemopa decidimos participar. Mobilizamos o grupamento feminino, que se dispôs a ajudar, a fim de contribuir com o estoque de bolsas de sangue do Hemopa”, declarou a Coordenadora do NAGF, Maria José Patrício.

Ato de amor

Daniele Cardias, guarda municipal há 25 anos, umas das voluntárias, contou que já é doadora de sangue há muito tempo. “Eu como mãe entendo que doar sangue é um ato de amor, portanto doar é uma manutenção, ou seja, uma sequência da vida”, informou Daniele.

A guarda municipal, Franceneide Aparecida da Silva, conta que foi a primeira vez que doou sangue, mas que apesar do nervoso viu o quanto doar é importante. “Durante a triagem fiquei sabendo que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, então vi o quanto estava fazendo o bem. Nas próximas campanhas estarei aqui novamente”, garantiu Aparecida.

Além da GMB, a campanha também foi abraçada pelas servidoras da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e alunas da Escola de Enfermagem (Nepam), além de militares da Aeronáutica.

GMB solidária

O inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, destacou que a instituição trabalha constantemente no âmbito social e que somente neste ano de 2023, 214 guardas municipais de Belém já contribuíram com doação de sangue ao Hemopa “Estamos nas ruas sempre para ajudar ao próximo, seja com a segurança ou com campanhas de ações sociais. Nossa instituição sempre contribuiu com os hemocentros”, informou Monteiro.

A programação da campanha especial Dias das Mães vai até o próximo sábado, 13.

Critérios para doar sangue:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias, após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Para quem teve covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: GM Mariana Soares