Mulheres que ajudam a curar a partir de plantas é tema de documentário em Santarém

Nesta segunda-feira, 1° de novembro, será lançado as 19h o documentário “Erveiras – A cura vem das plantas”, que trata a história de duas mulheres de Santarém que ajudam a curar as pessoas, por meio das plantas, conhecidas como remédios naturais ou fármacos alternativos que acabam atraindo e despertando a curiosidade sobre as crenças e suas possíveis curas tanto espiritual como física.

A produtora e cultivadora de plantas e ervas, Maria Luciene Gama Santos da vila de Alter do Chão e a vendedora de produtos no Mercadão 2000, Adalgiza Silva Oliveira são as interlocutoras do documentário que compartilham sobre os produtos que confeccionam, que vão de banhos e garrafas que podem ser ingeridas, seguindo um ritual específico.

A obra fílmica é inspirado no espetáculo de teatro de Diuego Alano Pinheiro, “ As Mocorongas”, de 2012 que conta as historias de personagens comuns do bairros de Santarém, sendo elas A Regueira da Cohab, A Sofrida do Jaderlândia, A Vidente da Aparecida e também a que deu o título ao documentário “ A Erveira do Mercadão”.

A produção audiovisual foi contemplada pela Lei Aldair Blanc de Cultura Popular, o curta-metragem tem aproximadamente 15 minutos e vai ser exibido pelo canal da Muruci Produções no Youtube.

Foto: Divulgação Mururci Produções