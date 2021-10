Mulheres são encontradas mortas dentro de suas casas em Belém

A Polícia Militar encontrou os corpos de duas mulheres mortas dentro de suas residências, nesta quarta-feira (27), em Belém.

De acordo com a PM, o corpo da primeira vítima, identificada como Alcilene da Costa Pereira, foi encontrado dentro de sua casa no distrito de Icoaraci. Vizinhos chamaram as autoridades após sentirem um forte odor vindo da residência.

A segunda vítima, identificada como Dilene Alves Neves, também foi encontrada dentro de casa, no distrito de Mosqueiro. Ela estava sem falar com a família desde domingo (24).

Segundo a Polícia, as duas mulheres viviam com companheiros, que ainda não foram encontrados e podem estar ligados aos crimes. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia nestas investigações, pode entrar em contato pelo “Disque-Denúncia”, no número 181. Não é preciso se identificar.

Fonte: g1 Pará — Belém