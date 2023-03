Mulheres são fundamentais nos diversos setores da Guarda Municipal de Belém

A figura feminina na Guarda Municipal de Belém foi incluída desde a sua criação, em setembro de 1991. Naquela época, das 150 vagas ofertadas, 30 foram destinadas ao efetivo feminino. Atualmente, dos 1.118 guardas municipais, 167 são mulheres. A expectativa é de que o número de guardas mulheres aumente nos próximos concursos.

Com exceção da Banda de Música, as guardas femininas estão presentes no grupamento Operacional, nos grupamentos de Ações Táticas, Ações Táticas com Cães, Ronda da Capital e Ronda Ostensiva Municipal e na unidade administrativa, exercendo os mais variados cargos, atuando nas mais diversas áreas, inclusive naquelas operações especializadas de choque e força, mostrando cada vez mais que as mulheres são importantes dentro da corporação.

Pioneira

Uma das pioneiras na instituição é a Inspetora Jucitelma do Nascimento, que hoje está no administrativo. Ela relembra que entrar na GMB mudou a sua vida. “Foi um grande salto na minha vida. A guarda representa tudo para mim, é a minha segunda família, onde obtive minha conquista financeira e a realização de sonhos”.



Durante a trajetória de 32 anos na GMB, Jucitelma passou pelos mais diversos setores da instituição. Trabalhou na sala de rádio, setor na época composto só por mulheres, e foi, também, a primeira mulher a dirigir uma viatura, em 94, onde passou 15 anos.

“Duas grandes emoções de conquista e empoderamento. A 1.ª foi ser convidada a trabalhar na sala de rádio e a outra ser a primeira GM a dirigir uma viatura”, conta a inspetora, emocionada.

Rede de proteção

Em março de 2021, a gestão criou o Núcleo de Atenção à Guarda Feminina (NAGF). Um dos objetivos é prevenir e combater os assédios moral e sexual dentro da corporação, assim como todas as formas de discriminação, criando um ambiente de trabalho saudável para as guardas femininas.

O Núcleo desde a criação já viabilizou, produziu e divulgou materiais informativos, estudos, programas internos, seminários, palestras, rodas de conversas e campanhas preventivas contra a violência e o assédio moral, entre outros assuntos, para informar e sensibilizar o efetivo geral.

Integração

A Guarda Municipal, em parceria com outras instituições da segurança pública, faz parte da Operação Pro-Mulher Pará, lançada no dia 8 de março de 2022, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A corporação realiza patrulhamento específico e programado para atendimento especializado das ocorrências e atendimentos preventivos, envolvendo violência doméstica contra a mulher com medida protetiva, por meio de viatura específica e caracterizada.

Desde a criação, 1625 visitas presenciais diurnas às mulheres foram registradas pela GMB. Além disso, 74 rondas diurnas e 364 rondas noturnas preventivas e ostensivas foram realizadas às proximidades das residências das protegidas.

Outro atendimento importantíssimo é com a ocorrência, na qual o pedido de ajuda vem por denúncia espontânea, pelos números 153, 180 ou 190. Em 2022, a GMB atendeu a 32 ocorrências e este ano já foram atendidas 3 ocorrências de violência doméstica.

Fortalecimento da rede de proteção

A Guarda Municipal de Belém vem discutindo com órgãos públicos municipais, que fazem parte da rede de proteção, a implantação do projeto Patrulha da Mulher, mais um instrumento de serviço visando ao fim da violência e combate ao feminicídio na capital paraense.

O serviço “Patrulha da Mulher” tem a previsão de ser implantado neste primeiro semestre.

O Inspetor-geral da Guarda Municipal, Joel Monteiro, destaca o compromisso da instituição com a causa da violência doméstica e salienta a importância do efetivo feminino dentro da corporação.

“Quando assumimos o comando, buscamos ficar mais próximos e atentos à causa feminina e a GMB trabalha incansavelmente para combater qualquer tipo de violência de gênero e essa proteção começa dentro da instituição com as nossas guardas femininas”, diz Joel.

“Estamos batalhando por mais conquistas, as mulheres dedicadas, empenhadas, focadas, compromissadas com esta instituição. E que fazem parte da história da nossa Gloriosa. Pois as suas presenças e os seus trabalhos diários contribuíram para o crescimento e o fortalecimento da nossa instituição”.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: COMUS