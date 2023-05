Mulheres são homenageadas após o orações na Igreja Santa Cruz

Os Coordenadores destinados ao “Terço dos Homens”, da Igreja de Santa Cruz, anteciparam as homenagem às mães dos integrantes, pela data comemorativa que transcorre no domingo, 14. A solenidade aconteceu na última segunda-feira, 08, após o encerramento da cerimônia religiosa celebrada pelo Diácono Antônio Terto Holanda, tendo o comando da Coordenação Geral do Terço dos Homens através de Ítalo Pantoja, com a ajuda do diretor de Comunicação,m Pedro Paulo Mota, que já integou a Pastoral da Comunicação.



Antes das homenagens para mães, foi servido um coquetel e distribuição de brindes entregues pelos próprios integrantes da coordenação do Terço dos Homens.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar