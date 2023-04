Mulheres são presas por tentar roubar 56 ovos de Páscoa; vídeo viralizou

Três mulheres foram presas e três adolescentes apreendidas por tentativa de furto em um supermercado no Rio de Janeiro. O grupo teria tentado levar 56 ovos de Páscoa. As informações são do site O Antagonista.

O episódio ocorreu na noite da última terça-feira (4), no Guanabara da Tijuca. Na última sexta-feira (7), a prisão das três mulheres foi convertida em preventiva. Segundo a juíza Daniela Lima Pires Barbosa, elas corromperam as menores.

Um vídeo, que mostra uma briga entre o grupo e seguranças do estabelecimento viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu no supermercado Guanabara da Tijuca, na Zona Norte da cidade.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo redes sociais