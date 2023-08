Mulheres voluntárias participam na construção de novo local de reuniões das Testemunhas de Jeová

A construção do local, conhecido como Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, acontece no Centro de Santa Bárbara do Pará, PA.

Apesar dos avanços das mulheres em diversas áreas de engenharia no Brasil, ainda é pequeno o número delas que trabalham na construção civil. Em contraste, é grande o número de mulheres voluntárias que participam dos projetos de construção das Testemunhas de Jeová, como o que está ocorrendo em Santa Bárbara do Pará, PA. Elas não precisam ser especialistas, pois recebem todo o treinamento necessário no próprio canteiro de obras, o que inclui normas de segurança e o manuseio dos equipamentos.

Gabrielly, uma das voluntárias, disse: “No início, fiquei com receio. Eu tinha como alvo trabalhar na construção como voluntária e aqui recebi treinamento para isso. Além disso, fiz muitas novas amizades.” Andreza, de 72 anos, também é voluntária nesta construção. Ela diz: “Sempre que eu posso, participo de construções e reformas de Salões do Reino. É uma experiência maravilhosa!”

Robson, um dos coordenadores da obra, disse sobre o trabalho delas: “Elas são dedicadas, aprendem rápido e gostam de trabalhar aqui. Estão sempre animadas e isso ajuda para o bom andamento da construção.”

Quando o prédio for concluído, o local de reuniões trará muitos benefícios para a comunidade. Robson explica: “Os benefícios do novo Salão do Reino para a comunidade vão além da bela estrutura e da alegria contagiante dos voluntários. As pessoas que assistem às reuniões nesses locais são ajudadas a serem pais, mães e filhos melhores. Elas também encontram ajuda para enfrentar situações difíceis e encontram um ambiente acolhedor, agradável e amigável.”

No mundo todo, as Testemunhas de Jeová realizam reuniões em mais de 117 mil congregações — 12 mil delas no Brasil. Para encontrar um local de reuniões perto de você, clique em “Reuniões” na aba “Quem Somos” do jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

Toda a comunidade está convidada para assistir às reuniões semanais no novo prédio, previstas para começarem em 2 de setembro de 2023.

SERVIÇO

Endereço: Rua Carvalho Braga 25, Bairro: Centro

Horário das reuniões: Quartas-feiras, às 19h e Sábados, às 19h

Data: A partir de 2 de setembro de 2023

PORTA-VOZ LOCAL DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ Oliver Lima Costa | Contato: (91) 98597-400

