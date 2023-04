Mulheres votarão pela 1ª vez no Sínodo dos Bispos

O papa Francisco vai permitir que as mulheres participem das votações no Sínodo dos Bispos que deve acontecer em outubro deste ano.

Esta será a primeira vez que as mulheres poderão participar das discussões sobre assuntos ideológicos e outras orientações da Igreja Católica Apostólica Romana tendo direito a voto.

Com a decisão, anunciada nesta terça-feira (25), cinco religiosas se juntarão a cinco padres como representantes votantes de ordens religiosas.

Outras 35 mulheres, ligadas à Igreja Católica, também poderão votar nos assuntos que serão discutidos com representantes de todas as regiões do mundo.

As mulheres farão parte de um grupo de não bispos, juntamente com outros 35 homens que não possuem essa posição hierárquica na igreja.

Foi o papa quem nomeou as 40 mulheres, os cinco padres e os 35 homens para participar da próxima reunião episcopal da Igreja.

A novidade é comemorada pela parte mais progressista da Igreja Católica por acenar para uma maior participação feminina nas decisões da denominação.

Fonte: Pleno News/ Foto: Esteban Garay/EFE