Multidão esperou ‘ressurreição’ de pastor diante da funerária em Goiatuba (GO)

Centenas de pessoas se reuniram em frente à porta da funerária em Goiatuba (GO) onde se encontrava o corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues, que havia dito que Deus o ressuscitaria três dias após a sua morte. A multidão acompanhou o caso durante horas, sob a chuva, na segunda-feira (25), mas a profecia do religioso provou ser equivocada.

Durante a espera, as pessoas filmaram a tudo e cantaram em homenagem ao pastor. Além dos que acompanharam a situação presencialmente, 11 mil pessoas a assistiram por meio de live no Facebook.

O enterro foi realizado na madrugada desta terça-feira (26), após o fim do prazo que o pastor havia predito para sua suposta ressuscitação. A funerária aguardou o período em respeito à família. O corpo do pastor foi conservado em um local refrigerado.

A “profecia” havia sido feita pelo pastor Huber em carta assinada por ele e por mais duas testemunhas, no ano de 2008. Na época, ele disse ter tido revelações do Espírito Santo de que ressuscitaria às 23h30, três dias após sua morte.

– Minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por três dias morto, sendo que, no 3ª dia, eu ressuscitarei. Meu corpo durante os três dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência – escreveu.

O pastor Huber havia dito ainda que muitas pessoas passariam a crer na mensagem de Deus por meio do seu retorno à vida.

– Eu não serei a luz, mas testificarei da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas – assinalou.

Fonte: Pleno News