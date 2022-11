Multidão realiza grande ato na frente de Comando Militar no RJ

Um grupo de manifestantes realiza um ato nesta quarta-feira (2) em frente ao Comando Militar do Leste (CML), no Centro do Rio de Janeiro. Inconformados com o resultado das eleições presidenciais, o grupo se reúne em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede militar que abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Os manifestantes chegaram ao local por volta das 8 horas com faixas e cartazes por “intervenção militar” e bandeiras do Brasil. Eles ocupam a praça em frente ao CML e uma faixa da avenida Presidente Vargas, principal via da cidade. O ato é acompanhando por agentes da Guarda Municipal e pela Polícia Militar.

– Temos o artigo 142, mas sabemos que para ele ser colocado em prática precisaria passar pelo Congresso. O outro lado vai acabar com a gente. Não queremos virar Venezuela. Militares nos ajudem. Todo poder emana do povo – diz uma das organizadoras do ato.

Estamos acompanhando de perto a manifestação que ocorre em frente ao Comando Militar do Leste, na Praça Duque de Caxias, no Centro do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/0oSRyW0uHN — @pmerj (@PMERJ) November 2, 2022

Sob gritos de “eu autorizo”, “Lula ladrão” e entoando hinos militares e religiosos, o grupo protestava sob chuva fina. O ato foi convocado um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se manifestar sobre o resultado do pleito. Em sua fala, o líder afirmou que as ruas expõem o “sentimento de injustiça”.

Logo após o resultado das urnas ter sido confirmado, caminhoneiros bloquearam rodovias por todo o país. Até a manhã desta quarta, ao menos 167 desses bloqueios permaneciam ativos nas estradas.

* Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Twitter