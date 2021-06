Multilaser lança mesas digitalizadoras voltadas para iniciantes

Ampliando a sua linha de itens para escritório, a Multilaser lançou recentemente duas novas mesas digitalizadoras da linha Criativa, que permitem desenhar, editar imagens, fazer ilustrações, esboços e anotações, além de serem usadas como lousas digitais. Os modelos são focados em iniciantes na criação digital e atendem também estudantes e professores, segundo a marca.

Para facilitar o trabalho, as mesas trazem caneta inteligente com tecnologia eletromagnética, dispensando o uso de baterias e pilhas, além de botões de função rápida e oito pontas extras. Outro destaque é a instalação simplificada do equipamento: basta conectá-lo ao computador e instalar o driver.

Criativa Slim

Modelo de entrada, a mesa digitalizadora Criativa Slim é a mais indicada para alunos e professores envolvidos no ensino online, conforme a Multilaser. O produto tem um design ultrafino (7 mm) e pesa apenas 170 gramas, contando com área de trabalho de 6 polegadas e quatro botões de atalho personalizáveis, que podem ser configurados para funções específicas.

Mesa Digitalizadora Criativa Slim.Fonte: Multilaser/Divulgação

A mesa traz ainda uma base antiderrapante e formato inclinado para um maior conforto, além da caneta possuir 8.192 níveis de sensibilidade, garantindo mais precisão aos movimentos. O dispositivo tem preço sugerido de R$ 299,90 e está à venda na loja online da marca.

Criativa Plus

Já para quem pretende usar o dispositivo profissionalmente, a mesa digitalizadora Criativa Plus é a versão ideal. O modelo proporciona mais fluidez nas criações, permitindo desenvolver uma arte com maior riqueza de detalhes e precisão para pinturas, desenhos digitais, ilustrações e edições de imagens, entre outras criações.

Mesa Digitalizadora Criativa Plus .Fonte: Multilaser/Divulgação

A área de trabalho é mais ampla que a da variante Slim, contando com 10 polegadas, 10 teclas multimídia para maior eficiência e praticidade, 10 botões de atalho personalizáveis e resolução de 5.080 LPI. O dispositivo também possui compatibilidade com vários softwares gráficos, incluindo Illustrator e SketchBook.

Fonte: Multilaser