Mundurucus é interditada no perímetro onde ocorreu desabamento de sacadas de prédio

A rua dos Mundurucus, no trecho entre a Travessa Quintino Bocaiúva e a Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, encontra-se interditado por recomendação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, que vê riscos de desabamento das 13 sacadas que ainda restaram intactas no Edifício Cristo Rei. Treze sacadas, de uma das torres de treze andares desabaram na manhã do último sábado, 13, felizmente, sem fazer vítimas, apenas com danos materiais. Nesta segunda-feira, 15, começou a retirada de entulhos na via.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) orienta, ainda, que quem puder, evite a área, usando rotas alternativas como as avenidas Conselheiro Furtado e Gentil Bittencourt.

Segundo levantamento da Defesa Civil Municipal, ocorreram infiltrações e as armaduras ficaram expostas à água, acarretando corrosão nas ferragens da sacada da cobertura, a qual tem uma piscina. A Defesa comunica, ainda, que será elaborado laudo técnico informando a situação estrutural do imóvel que ficou de ser entregue hoje.

A Defesa ressalta que depende do acionamento do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup-PA) para poder diligenciar quanto às vistorias técnicas. E destaca também que poderá apenas fazer a averiguação técnica após liberação do local por parte do Corpo de Bombeiros.

