Município de Ananindeua foi inserido no Mapa do Turismo Brasileiro 2022

O Município de Ananindeua foi inserido pela primeira vez no Mapa do Turismo Brasileiro 2022, pelo Ministério do Turismo (MTUR) na categoria C. O reconhecimento trata-se de um documento que reúne todos os municípios que possuem regiões turísticas como estratégia de desenvolvimento e identifica as necessidades de investimentos e ações do setor em cada região do país.

São mais de 2.542 cidades distribuídas em 322 regiões turísticas. De acordo com o desempenho na economia do turismo, e a quantidade de estabelecimentos de hospedagens, empregos, estimativa de visitantes domésticos e internacionais, e a arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagens, os municípios são inseridos e classificados de A a E no Mapa.

“Qualquer município do país pode fazer parte do Mapa do Turismo e, desta forma, ser beneficiado diretamente com ações e recursos do MTUR para ampliar o desenvolvimento da atividade turística local. Para isso, os gestores municipais precisam assumir o compromisso de priorizar o setor, que é de fundamental importância na economia do nosso país, gerando emprego e renda para milhares de famílias em todo o país”, destaca o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

O município de Ananindeua que foi contemplado com a categoria C, já que está iniciando os investimentos no setor apenas este ano e está situada na região metropolitana, onde possui inúmeras opções de hospedagens, trazendo ao município apenas a visitação.

A cidade também inclui suas próprias acomodações confortáveis, porém o grande atrativo é a gastronomia. Há mais de 100 restaurantes com sabores típicos da região, incluindo os das ilhas próximas ao município e a Comunidade Quilombola do Abacatal, que tem uma cultura rica em total conexão com a natureza e fica localizada a 8km do centro da cidade.

A cidade de Ananindeua ainda será destaque na primeira edição da revista do ministério do turismo, inserido na rota Amazônica, com a pesca esportiva, entre outros atrativos.

Foto: Ricardo Amanajás