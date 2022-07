Município de Ananindeua ganha mais uma praça pública inclusiva

Na noite de ontem (18) a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) entregou a segunda Praça Pública com brinquedos adaptados para Portadores de Necessidades Especiais (PNE).

A Praça São Francisco de Assis, localizada na WE 18 e WE 19, do conjunto Cidade Nova II, conta a gora com um balanço e um gira gira adaptados para cadeirantes, pista com acessibilidade, playground tradicional, quadras poliesportiva e de areia, academia ao ar livre, além do espaço ser todo iluminado com o novo sistema de iluminação pública em LED, paisagismo, bancos e lixeiras.

Por meio desta iniciativa a prefeitura busca oferecer aos munícipes obras importantes e que vão impactar positivamente na vida das pessoas.