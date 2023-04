Município de Belém começa a vacinar com a Pfizer Bivalente pessoas com 40 anos ou mais

Nesta segunda-feira, 10, a Prefeitura de Belém começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 com a vacina Pfizer Bivalente em pessoas com idade a partir de 40 anos. Para esta nova fase da campanha de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disponibiliza à população 60 postos de imunização.

A Unidade Básica de Saúde do bairro de Fátima é um desses pontos de distribuição do imunizante. A servidora pública Ana Margarida Mendonça, de 42 anos, foi uma das pessoas que foi à unidade em busca da dose da Pfizer Bivalente. “Bora se vacinar galera do 40. Bora mostrar que temos coragem e que queremos um Brasil livre da covid”, convidou Ana Margarida.

Pode tomar o reforço com a bivalente quem já recebeu, pelo menos, duas doses da vacina covid-19 monovalente como esquema primário.

Além das pessoas que se encontram na faixa etária dos 40 anos, outros públicos podem ser vacinados com a Pfizer Bivalente: adultos, de 40 a 59 anos sem comorbidade; pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; idosos com 60 anos ou mais; gestante e puérperas, que contam até 45 dias do pós-parto; trabalhadores de saúde; e imunossuprimidos, com idade a partir de 12 anos de idade.

A vacinação também já pode ser recebida por pessoas com deficiência permanente, a partir de 12 anos; indígenas, ribeirinhos e quilombolas, a partir de 12 anos de idade; pessoas vivendo em instituições de longa permanência, a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais; população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas; e funcionários do sistema de privação de liberdade.

O município de Belém reforça que continua aplicando a vacina anticovid Monovalente nos 60 postos de vacinação com os imunizantes Pfizer adulto, Pfizer pediátrica, Pfizer baby e Coronavac. A universitária Ana Caroline Tyska aproveitou esta segunda-feira, 10, para tomar o reforço com a monovalente na UBS de Fátima. “Tomar a vacina é importante para a nossa saúde e para a das outras pessoas. Então, vacinar é um gesto de empatia pelo outro”.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém