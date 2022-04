Município de Breves receberá Base Integrada Fluvial e terá emissão de identidade gratuita

A Base integrada Fluvial “Antônio Lemos” está ancorada às margens do Rio Parauhaú; em Breves, desde a manhã do último dia domingo (24) e seguirá disponível até a próxima quinta-feira (28). Na ocasião, foi iniciada a ação da Polícia Civil; por meio da Diretoria de Identificação (Didem), que fez a emissão de RG´s e seguirá oferecendo esses serviços todos os dias até o fim da ação.

Somente no primeiro dia de evento, foram distribuídas 150 senhas para todos que estavam com os documentos necessários para a emissão do documento. A previsão, é que os serviços de emissão oferecidos a população, atinjam cerca de 1.000 células de forma gratuita, independente da via emitida.

Os documentos necessários para a impressão do RG durante o evento, são: 2 fotos 3×4, certidão de Nascimento original ou cópia autenticada, xerox da certidão, comprovante de residência, podendo ser incluído o CPF, CNH, Título de Eleitor e Tipo Sanguíneo.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Agência Pará

Foto: Divulgação/Ag. Pará