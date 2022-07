Município de Itupiranga comemora 74 anos de emancipação

O municipio de Itupiranga, localizado na região sudeste do Pará, comemora nesta quinta-feira (14), 74 anos de emancipação. Cidade acolhedora e de povo trabalhador, Itupiranga é contagiada pela energia de seus moradores.

Estudantes, pescadores, donas de casa, comerciantes, produtores, pecuaristas, professores, funcionários públicos, idosos, crianças, pais e mães de família contribuem fortemente para que o município cresça e seja, sem sobra de dúvidas, um dos orgulhos deste Estado tão majestoso. Mesmo diante das adversidades econômicas, políticas e sanitárias se mantém de pé! Firme e próspero!

O Portal Debate parabeniza todos os itupiranguenses que constroem suas vidas com dignidade e trabalho! Parabéns, Itupiranga!

Saiba mais sobre a história deste grandioso município

Itupiranga nasceu de um aglomerado de casas formado, por volta de 1896, às margens do rio Tocantins. O município é atravessado pela rodovia BR-230 (Transamazônica) de sudeste a noroeste, interligando-o aos municípios de Marabá e Novo Repartimento;[10] que também é a principal via de acesso ao Distrito de Cajazeiras, outra via importante é a vicinal PA 9 (ou vicinal PA Cruzeiro), de ligação com o extremo sudoeste municipal, dando acesso às vilas São Pedro, Panelinha e Cruzeiro do Sul (Quatro Bocas).

A história apresenta três versões para sua origem. De acordo com a primeira versão, na desembocadura do Igarapé Lago Vermelho no rio Tocantins foi instalado uma “mercearia” que provisionava os coletores de caucho e castanha, cuja dona era uma maranhense conhecida como “Maria Gorda”.

Já a segunda verão, conta que na localidade em que hoje se encontra a velha caixa d água, instalou-se um povoado com iniciativa de “Chico Beato”. A terceira versão relata que no mesmo local acima referido (próximo ao campo de futebol do “Caveirinha” ao lado do Cemitério São Miguel) se instalou um grupo de refugiados políticos vindo de Goiás, liderado pelo o maranhense Lucio Antônio dos Santos.

A última versão é aceita pelos os historiadores da fundação de Itupiranga. Esse povoado servia de pouso e abastecimento para os viajantes, garimpeiros de diamantes, castanheiros e extratores de caucho e seringa que desciam e subiam os rios Tocantins e Cajazeiras e o Igarapé Lago Vermelho (silva 2004). Lago Vermelho foi à denominação inicial de Itupiranga, palavra de origem indígena tupi que significa lago (itu) vermelho (¨piranga¨).

Atos Legais de Criação do Município

Inicialmente, Itupiranga pertenceu ao município de Baião, sendo desanexado em 27/02/1913, mediante a Lei nº 1.278 para fazer parte do novo município de Marabá. Com a Lei nº 8 de 31/10/1935, Itupiranga passou a ser distrito de Marabá. No Decreto – Lei nº 3.131, de 31/10/1938, que estabeleceu a divisão territorial do Estado, a vigorar no quinquênio 1944 – 1948, fixada pelo Decreto – Lei nº 4.505, de 30/12/1943 (PARÁ 2004b). Em 31/12/1947, através da Lei nº 62, os direitos de Itupiranga e Jacundá foram desanexados de Marabá para formarem o Município de Itupiranga, o qual foi instalado em 14/07/1948.

Com o disposto na Lei nº 158, de 31/12/1948 o município se manteve formado pelos distritos de Itupiranga e Jacundá. Jacundá foi elevado á categoria de município e seu território desanexado de Itupiranga em 29/12/1961, pela Lei nº 2.460.

Com a criação do município de Nova Ipixuna, em 20/10/1993 pela Lei nº 5.792/93 (Pará), foi desmembrado do município de Itupiranga o Distrito de Nova Ipixuna e região de Lagos à margem Direita do rio Tocantins, ficando os limites do município pela calha natural do rio Tocantins (Lemos 2004).

Administração Política

Em 1948, Belenense Gentil Bittencourt Cohen (falecido em 10/10/1962) foi eleito e empossado como primeiro prefeito de Itupiranga, vindo de Carapajó (Cametá Pará) viúvo, casou se com a Itupiranguense Edna Alair Ferreira Lemos, personalidade do município e fonte de informações históricas neste Trabalho. Após Gentil Cohen, foram prefeitos do município sucessivamente, em mandatos de quatro anos os seguintes mandatários: Odilar Barreto (Baiano) José Soares (Goiano) Odilar Barreto (2º mandato) João Brasil (Marabaense), Hildebrando Barros (Cametaense) Adelino Gonçalves Capanemense) João Brasil (2º mandato) José Milesi (Gaúcho), com prorrogação de mandato por mais dois anos, Floriano Lima (Itupiranguense), Joana Milesi (Goiana), Benjamin Tasca (gaúcho), com dois mandatos consecutivo, Adécimo Gomes (Itupiranguense), Benjamin Tasca (Gaúcho) com dois mandato consecutivo, José Milesi (Gaúcho), atual prefeito Benjamin Tasca (gaúcho).

Localizado a uma latitude 05º08’05” sul e longitude 49º19’36” oeste, estando a uma altitude de 89 metros acima do nível do mar. O município possui uma população estimada de 51 457 mil habitantes, distribuídos em 7 914,6 km² de extensão territorial.

O município é atravessado pela rodovia BR-230 (Transamazônica) de sudeste a noroeste, interligando-o aos municípios de Marabá e Novo Repartimento; que também é a principal via de acesso ao Distrito de Cajazeiras, outra via importante é a vicinal PA 9 (ou vicinal PA Cruzeiro), de ligação com o extremo sudoeste municipal, dando acesso às vilas São Pedro, Panelinha e Cruzeiro do Sul (Quatro Bocas).

Na sede municipal há o Porto Fluvial de Itupiranga, que comporta embarcações de pequeno porte que navegam principalmente pelo Rio Tocantins.

Fonte: Debate com informações da Ascom