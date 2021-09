Município de Marituba recebe ação de cidadania pelo programa TerPaz

Será realizado a primeira edição do “TerPaz Integrado”, pelo programa território pela paz, do Governo do Estado, com a prefeitura de Marituba e a Empresa Equatorial, na manhã da próxima sexta-feira (17).

A ação vai acontecer as 8h na escola municipal Santa Helena, na passagem são cristovão,64, no município de Marituba. Serão disponibilizados a emissão de 100 unidades de RG´s, por meio da secretaria de estado de justiça e direitos humanos (Sejudh).

O projeto “Meu Registro” oferecerá serviços de forma gratuita para a comunidade, como emissão da 1° e a 2° vias da certidão de nascimento e a 2° via da certidão de óbito (Seaster).

A prefeitura de Marituba ofertará serviços de atendimento do CadUnico, emissão e atualização de cartão SUS, verificação de pressão arterial, glicemia, atendimento medico (consultas) e odontológico e coleta de PCCU (Sesau) entre outros serviços.

Os moradores também receberão os serviços de limpeza de sobrancelhas, corte de cabelo unissex, atendimento ao SINE (cadastro de mão de obra), Procon, Equatorial (troca de lâmpadas, negociação de dívidas e cadastro para tarifa social) e orientação para emissão digital da CTPS, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda (Sedeter).

Foto: Ary Brito