Município de Santarém renova parceria para utilização do barco hospital Abaré 1

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, informou em um vídeo divulgado na tarde desta quinta-feira (8), que o município renovou a parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), para o uso da embarcação Abaré 1, que fará atendimentos de saúde às famílias da região do Tapajós.

O Termo de Parceria entre Prefeitura e Ufopa vai possibilitar, por meio da Estratégia Saúde da Família Fluvial (UBSF), serviços médicos e odontológicos com a realização de exames para 40 comunidades, beneficiando aproximadamente 9.150 pessoas.

Nessa parceria, caberá à Ufopa, além da cessão ao município da embarcação, fornecer os comandantes que conduziram a unidade fluvial pelos rios da região. A Prefeitura vai se responsabilizar pelas equipes, que serão formadas por médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, cozinheiro, além de insumos, medicamentos, combustível e demais materiais para o funcionamento da UBSF.

O gestor municipal não informou quando o barco hospital fará a primeira viagem para levar os atendimentos à região do Tapajós.

Foto: Barco Abaré – Créditos: Aldeia News

Fonte: O Estado Net