Município lança edital e abre a temporada oficial do carnaval 2024

A Prefeitura de Belém abriu as inscrições para a participação de escolas de samba e blocos carnavalescos nos desfiles oficiais do Carnaval 2024. O edital de chamamento público foi lançado nesta terça-feira, 9, e estará disponível para consulta no site da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), até o dia 19 de janeiro às 23h59. O Resultado final será divulgado no dia 30 de janeiro.

Em 2024, o carnaval será realizado no mês de fevereiro e de março. Para a realização dos desfiles, R$ 2.715.750,00 serão distribuídos entre as agremiações que serão selecionadas.

Descentralização – Este ano, com objetivo de democratizar, diversificar e descentralizar o carnaval da cidade, a programação será realizada em duas etapas, iniciando com os desfiles de escolas de samba e blocos nos distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro, de 10 a 13 de fevereiro. Já os desfiles em Belém, na Aldeia Cabana, ocorrerão de 23 de fevereiro a 2 de março, destacando a riqueza cultural e a participação de diversas comunidades.

As agremiações interessadas podem realizar suas inscrições de forma online, reunindo todos os documentos necessários para encaminhar para o e-mail: fumbelcarnaval2024@gmail.com Para mais informações, acesse o site da Fumbel ou entre em contato pelo e-mail fornecido. A ficha técnica de inscrição e anexos solicitados estão disponíveis no site da Fumbel. (https://fumbel.belem.pa.gov.br/editais/julgadores-carnaval-2024/).

(Colaboração do jornalista Vagner Mendes)

Texto: Luciana Medeiros

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Agência Belém