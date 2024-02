Municípios da Grande Belém e do Marajó recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e estabilidade do fornecimento de energia.

De 19 a 21 de fevereiro, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém, Marituba e Santa Bárbara do Pará, na região na metropolitana, e Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 19 a 21 de fevereiro:

Belém

Bairro: Pedreira

Data: segunda-feira, 19

Horário: 9h30 às 15h30

Travessa São Sebastião entre Passagem Nossa Senhora Auxiliadora e Passagem D.

Belém

Bairro: Pratinha

Data: terça-feira, 20

Horário: 9h30 às 15h30

Todo Condomínio Alto de Pinheiros.

Belém

Bairro: Pedreira

Data: terça-feira, 20

Horário: 10h às 13h

Alameda São Sebastião. Passagens: Alegre, Batista, Bom Sossego, D, Elvira, Garrincha, Guarubas, São João, São Pedro, São Sebastião e Vista Alegre. Ruas: Antonio Barreto, Antonio Everdosa, Arara, Jarbas Passarinho, Principal, São Miguel e Siqueira Mendes. Travessas: Alferes Costa, Rio Jari (conjunto P dos Pássaros) e São Sebastião.

Belém

Bairro: Pedreira

Data: terça-feira, 20

Horário: 8h30 às 12h10

Travessa Vileta, entre avenida Marques de Herval e avenida Visconde de Inhaúma. Vilas: São Roque e Santa Barbara.

Belém

Bairro: Pedreira

Data: quarta-feira, 21

Horário: 8h30 às 14h30

Travessa Vileta, entre avenida Duque de Caxias e avenida Visconde de Inhaúma. Vila Santa Luzia.

Belém

Bairro: Castanheira

Data: quarta-feira, 21

Horário: 9h às 11h

Passagem Esperança.

Belém

Bairro: Tenoné

Data: quarta-feira, 21

Horário: 9h05 às 11h05

Conjunto Bela Manuela I, e II. Travessa: Segunda, Três, Quatro, Ruas: A, B, C.

Belém

Bairro: Terra Firme

Data: quarta-feira, 21

Horário: 9h30 às 15h30

Passagens: do Arame, 02 de Junho, Liberdade, Rui Barbosa, Vera Cruz.

Marituba

Bairro: São José

Data: terça-feira, 20

Horário: 9h40 às 15h40

Rua do Fio, entre avenida João Paulo II e rua Fernando Bahia. Rua Fernando Bahia, entre rua do Fio e rua Raimundo da Rocha. Vilas: Miguel Rubens e Esperança.

Santa Bárbara do Pará

Bairro: Novo

Data: terça-feira, 20

Horário: 9h50 às 15h50

Ruas: Francisco Maia Rualdes, Tutoia.

Santa Bárbara do Pará

Zona Rural

Data: terça-feira, 20

Horário: 10h05 às 15h05

Assentamento Abril Vermelho.

Santa Bárbara do Pará

Bairro: Pau D’Arco

Data: quarta-feira, 21

Horário: 10h às 16h

Travessa Paricampi do N° 60 até o encontro da rua Topázio.

Cachoeira do Arari

Zona Rural

Data: terça-feira, 20

Horário: 9h às 15h