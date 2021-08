Municípios da região Oeste avançam na vacinação da população na faixa etária a partir de 18 anos

Com o avanço da campanha de vacinação em todo o Pará, a faixa etária de imunização da população está regredindo cada dia mais. Antes mesmo de o prazo previsto, o Estado já iniciou a vacinação de pessoas maiores de 18 anos. A previsão era que esse público começasse a receber a primeira dose até o final de agosto. Mas a imunização das pessoas a partir dos 18 anos está progredindo diariamente.

No Pará, municípios e Estado não têm medido esforços para avançar na imunização dos paraenses. Apesar do atraso de algumas doses de imunizantes para a aplicação da segunda dose, a cobertura vacinal segue dentro do calendário.

Na região do Baixo Amazonas, algumas cidades já estão aplicando a primeira dose em pessoas de 18 anos ou mais. É o caso de Mojui dos Campos, Belterra, Faro e Óbidos, por exemplo.

Em Mojui, a imunização desse público começou nesta terça-feira (10). Por lá, 7.213 pessoas receberam a primeira dose e 5.021 a segunda dose do imunizante. Com as pessoas que também já tomara a dose única da Janssen, o total de doses aplicadas é 12.234, conforme o vacinômetro do Governo do Estado.

O município de Belterra é o segundo da Região Metropolitana a imunizar pessoas na faixa etária de 18 anos ou mais com a primeira dose. Foram disponibilizadas 820 dos imunizantes Astrazeneca e Coronavac. O horário de vacinação será das 14h00 às 19h00 na praça da Estrada 8, no bairro São José Operário, e na Praça Brasil, no Centro da cidade.



Em Belterra, já foram vacinadas 6 mil pessoas com a primeira dose e mais de 5 mil com a segunda dose.

Já em Santarém, a imunização, a partir desta quarta-feira (11), está voltada à população com 20 anos ou mais com a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Até a próxima sexta-feira (13), todo santareno a partir desta faixa etária deve procurar os pontos de vacinação para ser vacinado.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizou cinco pontos para atender a população no horário das 08h00 às 16h00.

Os locais de vacinação vão funcionar na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Santarém, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro Caranazal; na Igreja do Santíssimo, no bairro Santíssimo; na Igreja Cristo é Vida, na avenida Presidente Vargas, no bairro Aparecida; na Fametro, na avenida Mendonça Furtado entre as travessas Frei Ambrósio e Prof. Carvalho; e na Igreja Batista, na avenida São Sebastião, no bairro Fátima.

É importante levar o cartão do SUS, carteira de vacinação e o CPF.

A Semsa informa que quem estiver no aprazamento da Coronavac (14 a 28 dias) ou da Astrazenca (60 a 90 dias), deve se dirigir até à sede da Prefeitura, no bairro Aeroporto Velho, ou nas unidades básicas de saúde, para receber a segunda dose destes imunizantes.

Em relação ao imunizante da Pfizer, quem está aguardando a segunda dose vai ter que esperar, a pasta está aguardando uma nova remessa para serem usadas na aplicação da segunda dose. Todas as vacinas desse imunizante estão sendo usadas na primeira dose, por determinação da Secretaria de Estado de Saúde.



Na tarde de ontem, chegou ao Pará mais uma remessa de vacinas contra a Covid. São 101.790 mil doses da Pfizer. Ao todo, o estado já recebeu 6.541.600 milhões de doses de imunizantes dos quais 1.852.940 foram da CoronaVac/Sinovac; 3.353.300 da Oxford/AstraZeneca; 1.196.910 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

A distribuição desse novo lote deve começar nos próximos dias aos 144 municípios paraenses.

“Estamos nivelando, em todo o Estado, a garantia de oferta de vacinas para toda a população com mais de 18 anos, para que haja igualdade, isonomia, e para que todos os paraenses tenham a condição vacinar e se imunizar”, informou o governador Helder Barbalho.