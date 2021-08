Municípios da região oeste paraense recebem 12 ônibus escolares

O Governo do Pará entregou 12 ônibus escolares para atender estudantes da área rural em oito municípios localizados nas regiões do Baixo Amazonas, Calha Norte e Tapajós, nesta sexta-feira (6), durante extensa agenda de trabalho em Santarém. Na ocasião, o governador Helder Barbalho entregou as chaves dos veículos aos prefeitos de Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Terra Santa, Juruti (2), Óbidos (2), Oriximiná (2) e Santarém (2).

“Estamos fortalecendo a renovação das frotas do transporte escolar para os municípios, garantindo mais acessibilidade aos nossos alunos e fazendo isso em todas as regiões do estado. Hoje, entregamos um conjunto de ônibus escolares aqui para o Baixo Amazonas, Calha Norte, e Oeste; assinamos convênios de infraestrutura com os municípios; ouvimos os anseios da população; debatemos as prioridades. Sempre disse que esta região tinha que ter um tratamento especial porque, por muito tempo, ficou esquecida. Temos que recuperar o tempo perdido e vamos estar mais perto de cada morador desta localidade”, destacou o chefe do Executivo Estadual.

Os 12 veículos entregues fazem parte de um total de 20 coletivos que foram adquiridos por meio da designação de recurso parlamentar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), proveniente do deputado federal Júnior Ferrari (PSD), com a contrapartida do Governo do Estado. Cada ônibus tem capacidade para transportar até 29 alunos sentados e dispõe de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

A aquisição dos coletivos ajudará na locomoção dos estudantes que residem na área rural das localidades até as unidades escolares em que estão matriculados. Todos os 20 veículos são do tipo Ônibus Rural Escolar – ORE 1 (4×4), e os investimentos na frota totalizam R$ 5.480.000,00, sendo R$ 4.980.000,00 destinados pelo parlamentar e R$ 499.500,00 oriundos do Tesouro Estadual.

O anfitrião e prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, exaltou a entrega das obras e serviços durante a agenda de trabalho. “Os ônibus são muito importantes para nós, pois temos diversos ramais, com grandes distâncias para enfrentar e precisamos garantir o ir e vir das nossas crianças às escolas com toda a segurança. Já estamos retornando com as aulas presenciais, portanto receber esse veículo é muito importante”, agradeceu o gestor municipal.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

De acordo com o secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, Henderson Pinto, este é mais um compromisso com os municípios paraenses. “O Estado dá continuidade ao trabalho incessante de todos os meses estar indo às mais diversas localidades, levando obras e serviços à nossa população. Hoje, Santarém recebe investimentos maravilhosos, como é a Orla do Maracanã, assinamos a Ordem de Serviço (OS) para a construção do maior Centro de Convenções do Oeste do Pará, que vai colocar Santarém no roteiro nacional dos grandes eventos de turismo”, ressaltou.

Henderson Pinto ainda evidenciou a participação dos prefeitos que, na ocasião, além de receberem seus ônibus escolares, assinaram diversos convênios importantes para a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes. “Seguindo as diretrizes do nosso governador, vamos continuar levando obras e serviços por todo o Pará e, principalmente, aqui em nossa região”, concluiu o secretário.

Por Dayane Baía (SECOM)