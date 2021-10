Municípios do Baixo Amazonas e Tapajós devem receber mais de R$ 100 milhões para asfaltamento de vias

O Baixo Amazonas e o Tapajós estão entre as 12 regiões paraenses que receberão investimentos do programa ‘Asfalto por todo o Pará II’, para a ampliação da infraestrutura urbana dos municípios com a execução de serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, construção de meios fios e sinalização de vias, melhorando a mobilidade urbana e garantindo melhor qualidade de vida à população.

Juntas, as duas regiões vão receber mais de R$ 100 milhões para investir em obras. O Baixo Amazonas, por exemplo, terá R$ 87.000.000,00, enquanto que a região do Tapajós R$ 25.000.000,00.

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), edital comunicando as instituições financeiras, organismos e entidades de crédito nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, sobre a abertura de Chamada Pública para o recebimento de propostas para análise da viabilidade de contratação de operação de crédito interno, na modalidade de operação contratual interna (com garantia da União) ou operação contratual interna, sem garantia da União, na forma da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, no montante de R$800.000.000,00, destinada à realização de investimentos de despesa de capital em projetos de Infraestrutura no estado.

A presente Chamada Pública será realizada mediante a instauração de procedimento, conforme estabelecido neste edital, de seleção da proposta mais vantajosa para o Estado do Pará. As instituições financeiras interessadas em participar deverão apresentar suas propostas até às 14 horas do próximo dia 8 de novembro.

O projeto “Asfalto por todo Pará II” visa ampliar a infraestrutura urbana dos municípios paraenses com a execução dos serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, construção de meios fios e sinalização das vias.

Nesta fase. o projeto tem como meta a implantação de 568 km de vias nas 12 regiões de integração até 2022.

O projeto tem alcance econômico e social que vai contribuir para o incremento do desenvolvimento dos municípios atendidos, garantindo melhorar condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública, e proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação de vias públicas urbanas.

As regiões e valores foram assim definidos:

Marajó Investimento Obra R$ 55.000.000,00

Rio Caeté Investimento Obra R$ 78.000.000,00

Carajás Investimento Obra R$ 77.000.000,00

Guamá Investimento Obra R$ 97.000.000,00

Rio Capim Investimento Obra R$ 84.000.000,00

Lago de Tucuruí Investimento Obra R$ 48.000.000,00

Guajará Investimento Obra R$ 38.000.000,00

Baixo Amazonas Investimento Obra R$ 87.000.000,00

Tocantins Investimento Obra R$ 96.000.000,00

Araguaia Investimento Obra R$ 71.000.000,00

Xingú Investimento Obra R$ 44.000.000,00

Tapajós Investimento Obra R$ 25.000.000,00

Valor total do investimento: 800.000.000,00

Fonte: O Estado Net