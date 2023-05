Municípios do Pará recebem melhorias na rede elétrica com manutenção programada

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo com o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e segurança do fornecimento de energia.

De 20 a 26 de maio, a Equatorial Pará realizará manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em vários municípios do estado. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

Na regional Norte, as cidades de Belém, Soure, Salvaterra, Acará, Ananindeua e Cachoeira do Arari receberão o serviço. Na regional Nordeste, os municípios de Tracuateua, Marapanim, Bragança, Barcarena, Abaetetuba, Capanema e Paragominas serão contemplados. Na regional Oeste, a manutenção preventiva ocorrerá no município de Trairão. Já na regional Sul, os municípios de Parauapebas e Redenção passarão pela manutenção programada.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; podas de galhos de árvores que ficam próximos à rede elétrica; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

CONFIRA PARA O PERÍODO DE 20 A 26 DE MAIO:

Município de Belém, no bairro Nazaré: sábado, dia 20.

Horário: das 8h às 13h

Avenida: Braz de Aguiar, entre travessas Doutor Moraes e Benjamin Constant.

Travessa: Doutor Moraes, entre avenidas Nazaré e Gentil Bittencourt.

Município de Soure, no bairro Centro: sábado, dia 20.

Horário: das 10h às 14h

Rua: 4ª (os dois lados), entre as travessas 13 e 18

Travessa: 15ª, entre as ruas 3ª e 5ª.

Travessas: 14ª, 16ª e 17ª, todas entre as ruas 4ª e 5ª.

Município de Tracuateua (zona rural): sábado, dia 20.

Horário: das 10h às 16h

Vilas: Fátima, Martins e do Almoço.

Município de Salvaterra, no bairro Joanes: sábado, dia 20.

Horário: das 10h às 16h

Travessas: 3ª e 4ª.

Ruas: 4ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Município de Trairão (zona rural): sábado, dia 20.

Horário: das 10h às 12h

Rodovia: BR-163, entre a cidade de Trairão até a comunidade São Francisco e adjacência.

Agrovilas: Caracol, Jamanchin e Nova Esperança.

Município de Marapanim (zona urbana): sábado, dia 20.

Horário: das 9h20 às 14h20

Avenida: Simão Naiff, entre as ruas Ledo Martins e Independência; Tenente Saraiva, entre as ruas Timóteo Alves e Magalhães Barata.

Ruas: Ledo Martins, Timóteo Alves e Eloi Rocha, todas entre as avenidas Fernando Magalhães e Antônio Guimarães.

Município de Belém, no distrito de Mosqueiro (zona rural): terça-feira, dia 23.

Horário: das 13h às 16h

Vilas: Caruaru, Castanhal e Tapiapanema.

Município de Cachoeira do Arari, no bairro Centro: terça-feira, dia 23.

Horário: das 10h35 às 16h05

Travessa: Doutor Lélio Silva, entre avenida Deputado José Rodrigues Viana e rua 7 de Setembro; Doutor Bento Miranda, entre avenida Deputado José Rodrigues Viana e rua Coronel Guilherme Feio.

Avenida: Deputado José Rodrigues Viana, entre travessas Doutor Bento Miranda e Cipriano Santos.

Ruas: Coronel Guilherme Feio, entre travessas 10 de Maio e Cipriano Santos; do Trapiche Municipal.

Município de Bragança (zona rural): terça-feira, dia 23.

Horário: das 8h20 às 14h20

Vilas: Jutaí, do Bidico, Cipopará, do km 12, do km 15, Castanho e Boa Esperança.

Ramais: Cortiçal, Curral do Meio, da Kelly, Pau Amarelo, Dom Eliseu e Montenegro.

Município de Abaetetuba (zona rural): terça-feira, dia 23.

Horário: das 8h50 às 13h50

Ramais: Velho de Beja e tranversais, da rodovia PA-403 até a rodovia PA-151; Canaã, Castanhal, do Itacupé, Maranhão, Maratauá, Pau da Isca, da Fazenda Abelheira e Deus Proverá.

Vilas: Arapiranga, da Paz, Guajará de Beja, Cristo Salvador, Piroqueira, Ipiranga e Colônia Nova.

Colônia: Nova.

Comunidade: Vale da Benção.

Município de Belém, no bairro Souza: terça-feira, dia 23.

Horário: das 9h40 às 15h40

Avenida: Tavares Bastos (lado ímpar), entre as avenidas Pedro Álvares Cabral e Almirante Barroso.

Alameda: Rolim, na avenida Tavares Bastos.

Passagens: Monteiro Lobato e Aliados.

Vilas: Aliados e Duque De Caxias.

Ruas: Mosqueiro, Marudá, Outeiro, Atalaia, Ariramba e Marapanim. Todas na vila Militar Duque De Caxias.

Município de Parauapebas, no bairro Vale dos Carajás: quarta-feira, dia 24.

Horário: das 9h às 13h

Ruas: das Pedras, do Manganês, do Ouro, do Cobre, da Bauxita, do Níquel, da Prata, Esmeralda, Cassiterita, das Flores e do Vale.

Município de Acará (zona rural): quarta-feira, dia 24.

Horário: das 11h às 16h55

Rodovia: Transacará-Alça Viária.

Ramais: Alça-Viária, do Bala, do Florêncio, Galiléia, Genipaúba, Porto Novo, Providência, Quatro Bocas e São Pedro.

Vilas: Guajará-Mirim, Itacoa-Mirim, São Pedro e Aliança.

Município de Capanema (zona rural): quarta-feira, dia 24.

Horário: das 8h20 às 14h20

Ramal: Taperaçu.

Vilas: do Meio e do Castelo.

Município de Barcarena (zona rural): quarta-feira, dia 24.

Horário: das 9h20 às 14h15

Vilas: Sirituba, Guariju, Jacarequara, Utinga Açu, Carmelo e Arapajó.

Município de Paragominas, no bairro Promissão III: quarta-feira, dia 24.

Horário: das 9h30 às 15h

Ruas: Joaquim Gonçalves, Francisco da Silva, Luis Torres e Juvenal Avelino, entre avenidas Cícero Ávila e João Batista.

Avenida: Titan, entre ruas Joaquim Gonçalves e Juvenal Avelino.

Município de Redenção, no bairro Santos Dumont: quarta-feira, dia 24.

Horário: das 11h às 12h

Ruas: Moju, entre avenida Araguaia e rua Luiz Bezerra de Oliveira.

Avenida: Santarém, entre avenida Araguaia e rua Maria Benta; Araguaia e Brasil, ambas entre rua Moju e avenida Santarém; Maria Benta, entre as avenidas Santarém e Acará; Acará, entre rua Tocantins e avenida Perimetral; Perimetral, entre avenida Paragominas e rua Moju.

Ruas: Sérgio Ferreira de Souza, entre rua José Pereira e avenida Santarém; Eva Tomé de Souza, 13 de Maio, Tamandaré e Tocantins, todas entre rua José Pereira e avenida Acará; Maranhão, entre rua José Pereira e avenida Perimetral; Um, entre rua Moju e avenida Perimetral.

Município de Belém, no bairro Distrito Industrial: quarta-feira, dia 24.

Horário: das 9h às 14h

Rua: São Luiz, entre alameda Silva e avenida Zacarias de Assunção.

Travessas: Nogueira e São Paulo, entre 3ª rua rural e travessa São Paulo II.

Município de Ananindeua, no bairro Coqueiro (conjunto Cidade Nova V): quarta-feira, dia 24.

Horário: das 10h às 13h15

Rua: SN-18, entre as travessas WE-31 e WE-35.

Passarela: 2, entre as travessas WE-32 e WE-35.

Travessas: WE-32, WE-33 e WE-35, todas entre rua da Feira e Passarela 2; WE-34, entre rua SN-18 e passarela 2.

Município de Capanema (zona rural): quarta-feira, dia 24.

Horário: das 8h40 às 14h

Ruas: Jaime da Costa e Isidoro de Castro.

Travessa: José.

