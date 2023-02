Municípios do Pará seguem fora do ranking de cidades mais violentas do mundo, aponta estudo internacional

A capital paraense e os demais municípios do estado seguem fora do ranking das cidades mais violentas do mundo, segundo o estudo divulgado pela Organização Internacional “Segurança, Justiça e Paz”, instituição mexicana que realiza o levantamento todos os anos, com base na taxa de homicídios das cidades com mais de 300 mil habitantes. Os dados que correspondem ao ano de 2022 foram divulgados na última segunda-feira (23).

Os resultados das reduções de criminalidade que tiram os municípios do estado de rankings como este são sinônimo do trabalho integrado que está sendo realizando desde 2019 entre as forças de segurança pública, como destaca o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado.

“Os investimentos que têm sido feitos continuamente, a integração das forças de segurança e os levantamentos da inteligência que contribuem para ações preventivas são fundamentais para que alcancemos bons resultados em relação às reduções de criminalidade no estado. Podemos constatar isso, inclusive, em estudos internacionais como nessa publicação feita pela Ong mexicana. Lembrando que Belém já esteve nesta triste relação dos 50 munícipios mais violentos por dois anos consecutivos, entretanto, tiramos a capital e todas as outras cidades do estado graças ao trabalho integrado das forças de segurança que vem sendo realizado diariamente”, afirmou o titular da Segup.

Segundo o levantamento feito pela organização mexicana, o qual é realizado desde o ano de 2008, Belém figurou por dois anos com um índice de criminalidade em alta. Em 2017, a capital paraense esteve na 10ª posição, e na 12ª, em 2018. Com a intensificação das ações de enfrentamento à criminalidade, por meio da integração e inteligências das forças de segurança pública e identificação da mancha criminal, a capital passou a não figurar mais entre as cidades violentas e permanece fora da lista.

Redução na Grande Belém – De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, no ano de 2022, período de janeiro a dezembro, foram computados 214 casos de homicídios na capital paraense, representando redução de 75% se comparado ao ano de 2018, quando foram registrados 846 casos no ano. Os números demonstram a redução significativa alcançada pelos investimentos e ações desenvolvidas ao longo dos últimos quatro anos.

Outro município da Região Metropolitana de Belém que figurou entre as cidades mais violentas e também apresentou queda significativa foi Marituba, que em 2018 computou 112 casos de homicídios, chegando a 24 em 2022, o que aponta 78,57% de redução no crime.

Critérios para o levantamento da Organização – O critério adotado pela organização para identificar as cidades que irão compor o ranking leva em consideração o número de mortes por 100 mil habitantes, em cidades de todo o mundo com população acima de 300 mil pessoas. Dessa forma, a retirada de uma cidade da lista das localidades mais violentas do mundo é atrelada à quantidade de homicídios diante da população local.

Os números que basearam o ranking divulgado pela instituição internacional correspondem a dados estatísticos gerais de violência, como por exemplo, homicídios, os quais foram obtidos por meio de estatísticas oficiais, a exemplo dos informados pelas pastas de segurança pública ao Ministério da Justiça; além de demais estudos, como o Monitor da Violência e Anuário da Segurança Pública.

Superação de metas – Os dados divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, no ano de 2022, apontam que o Pará superou as metas de redução propostas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de menos 3,5%, além da estabelecida no Plano Estadual de Segurança Pública, de menos 4%, demonstrando a efetividade nas ações.

Ainda segundo o monitoramento e divulgação mensal dos indicadores de criminalidade realizados pela Siac, o ano de 2023 foi considerado o melhor de toda linha histórica na redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam os delitos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, apontando redução de 24,75% nos indicadores, em todo o Estado, se comparado ao mês de janeiro de 2022. O resultado atingiu a maior redução de CVLI entre todos os meses dos anos desde 2010, com 146 casos registrados.

“Nós fechamos o ano de 2022 como o melhor ano dos últimos quatro de nossa gestão, e iniciamos 2023 alcançando uma redução significativa, tendo janeiro como o melhor mês desde 2010. Além disso, ainda no mês de janeiro, o estado inteiro ficou 24h sem o registro de nenhum crime violento letal intencional, no período entre 00h de 24 de janeiro a 00h de 25 janeiro de 2023, o que demonstra que nossas estratégias têm sido assertivas, porém, que ainda precisamos fazer muito mais para que as reduções sejam ainda maiores”, afirmou o titular da Segup.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará