MUNIK NUNES COMENTA SOBRE O USO DE FILTROS: “SOU HUMANA, TENHO IMPERFEIÇÕES”

Em entrevista com a ‘Quem’, a campeã do BBB16 Munik Nunes, comentou sobre a utilização de filtros. Ela trabalha com a sua exposição nas redes sociais, portanto, a imagem que apresenta é importante para o seu sucesso. Para a influencer, os filtros tem lados positivos e negativos. “Eles vieram como uma ferramenta facilitadora, principalmente para nós, criadores de conteúdo. Gosto de aparecer todos os dias nos Stories, é importante para o engajamento, e também amo interagir com meus seguidores”, iniciou ela.

Ela continuou dizendo que as vezes essa ferramenta é necessária para executar melhor os seus compromissos. “Tem dias que não acordamos com a pele boa e os filtros facilitam quando precisamos estar com uma boa aparência para falar com milhões de pessoas”, argumentou.

Mas a famosa também admitiu que o uso dos filtros de forma desenfreada pode causar riscos a sua relação com a auto-imagem. “Vejo que, ao mesmo tempo que o Story nos aproxima, o uso excessivo de filtros pode nos distanciar dos nossos seguidores, porque a aparência perfeita que o filtro proporciona não é real. Quero inspirar e ajudar quem me segue a se amar e a olhar com carinho, respeito e cuidado para si mesmo”, justificou.

Munik ainda afirmou ter diminuído o uso dos filtros pela sua saúde mental e o compromisso com a beleza real. “Diminuí muito a frequência que utilizo filtros pensando também na minha própria saúde mental, não quero me acostumar com a beleza perfeita dos filtros e me frustrar com minha verdadeira aparência”, opinou.

“Sou humana, tenho imperfeições e é assim que quero me conectar com os meus fãs, trazendo a verdade e fazendo com que eles se sintam acolhidos ao ver que quem eles admiram compartilha da mesma cara inchada de sono após uma noite mal dormida ou com uma espinha no rosto porque exagerou no chocolate. Essa é a vida real”, completou. Ela finalizou dizendo que o uso excessivo dos filtros pode atrapalhar a sua auto-imagem e também a verdade por trás da sua vida nas redes sociais.

Fonte: R7/Foto Destaque: Munik Nunes posando para foto com vestido verde de plumas. Reprodução/Instagram.