Mural de Histórias: mulheres que atuam na mineração em Juruti

Em março, mês dedicado à mulher, a luta das mulheres por mais igualdade dentro e fora do trabalho ficou mais fortalecida. Essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil, a mineração, vem desempenhando uma clara intenção de mudança em prol da diversidade de gênero, rompendo o universo predominantemente masculino. O setor busca consolidar cada vez mais a presença delas e vem acumulando significativos avanços nos últimos anos.



Em Juruti, no oeste do Pará, onde a mineração está presente há 14 anos, aproximadamente 570 são contratados e 2.700 indiretos trabalham na mina, estimando-se que 80% dos colaboradores diretos são originários do estado do Pará, 50% destes sendo de Juruti. Cerca de 26% são mulheres que se destacam nas mais variadas frentes. É com admiração e orgulho que vamos contar a história de três delas.

Vamos conhecer a história da colaboradora Celina Dias, oficial de manutenção civil da empresa 1Alcoa, In-haus. Atuante em uma área majoritariamente masculina, Celina destaca a importância de mulheres em atividades operacionais. “É muito prazeroso trabalhar aqui no projeto Alcoa, porque existem muitas oportunidades para nós mulheres. Eu gosto de trabalhar nessa área e pude aprender além do que eu esperava”.



Quando se fala em superação, Celina destaca que entrou na Alcoa com a ‘cara e a coragem’, superando limites pessoais e conquistando destaque em meio à equipe. “A gente entra com um pouco de medo, mas sabendo que somos mulheres fortes e podemos conseguir tudo o que almejarmos, se nunca desistirmos dos nossos sonhos”, destaca.



O mundo da Tecnologia da Informação tem se transformado cada vez mais através de mulheres inspiradoras. E nos conectamos com a história da colaboradora Adria Santos, analista da empresa 1Alcoa, Stefanini. “Entrar nessa profissão foi, desde o início, desafiador. Minha área sempre foi mais povoada por homens e graças a Deus eu nunca tive nenhum problema com relação ao convívio com eles. Sempre desenvolvemos as mesmas atividades e isso fez com que eu permanecesse aqui, confiante no meu trabalho”.



Adria tem como foco principal a excelência nas atividades que desenvolve. “Na empresa, eu nunca tive nenhum tipo de atrito com relação ao serviço que desenvolvo na minha área ou em áreas parceiras que tenho interface. Muitas vezes, as pessoas se surpreendem por ter uma mulher em TI e isso me deixa muito feliz. Nós, como mulheres, não devemos colocar obstáculos nas nossas expectativas e podemos, sim, fazer todo o tipo de atividade que a gente quiser e que nos colocarem para fazer”, afirma a profissional, que está há 12 anos na área.



Mulheres seguras vão além! E ninguém mais especial para afirmar isso do que Camila Costa, inspetora de segurança patrimonial da empresa 1Alcoa, RG. “Eu costumo dizer que a profissão me escolheu, e não o inverso. Entrei na Alcoa porque eu estava sem trabalhar e a empresa abriu as portas para mim. No momento em que eu entrei, senti que sempre poderia ir além.



Então fui buscando conhecimento, especialização e assim fui crescendo, como tenho feito até hoje. Se passaram seis anos e a minha satisfação em fazer parte, como mulher, é muito grande.”

Para ela, a valorização é fundamental para seguir em frente. “Eu sempre me senti muito valorizada, respeitada como mulher e como profissional. Aqui, nunca sofri qualquer tipo de diferença por ser mulher atuando nas frentes de serviço e isso me torna cada vez mais satisfeita com o que eu faço. Eu amo meu trabalho e isso me motiva a buscar cada vez mais crescimento, como eu tenho feito até hoje. Por isso, eu afirmo que lugar de mulher é onde ela quer estar”.

MULHERES NA ALCOA

Atuando na extração e beneficiamento da bauxita, a Alcoa vem fim de promover inclusão e diversidade em um ambiente dinâmico e cada vez mais feminino. Acreditamos que a Inclusão & Diversidade enriquecem o nosso negócio, e valorizamos a pluralidade de comportamentos e experiências.



Os avanços são reflexo de programas que buscam a equidade de gênero em todas as unidades da empresa. O primeiro passo foi dado há 20 anos com a criação da Alcoa Women’s Network (AWN) ou a Rede de Mulheres da Alcoa.



Em 2022, 32% do total de contratações foram mulheres. Em todas as unidades, 25% do total de colaboradores é do gênero feminino e 34% delas ocupam posições estratégicas e de liderança.

Imagens: Ascom/Alcoa