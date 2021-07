Murilo Couto comenta piada sobre atropelamento de ciclistas: “foi mal interpretada”

Após ser alvo de críticas devido a um vídeo viralizado nas redes sociais em que faz uma “piada” com o atropelamento de ciclistas no trânsito, o humorista paraense Murilo Couto se retratou nas redes sociais. A resposta, no entanto, não foi nada formal. Murilo fez uma paródia do funk “Freio da Blazer”, do MC L7NNON, pedindo desculpas pelo ocorrido.

“Em uma semana

Eu sumi de cena

Era piada

Mas foi mal interpretada”

– canta o humorista na paródia intitulada “Freio da bike”.

O vídeo em que Murilo Couto fez uma “piada” com o atropelamento de ciclistas viralizou há cerca de 10 dias. As imagens registraram o momento em que o humorista provoca um espectador ao descobrir que ele é um ciclista.

No início, ele faz comentários sobre as roupas coladas usadas por quem pratica o esporte e fala a respeito das posições na bicicleta. Ele segue com o tema e reclama do fato de ciclistas dividirem pista com carros nas rodovias — um direito assegurado pela lei nº 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro. O humorista sobe o tom e defende o atropelamento de ciclistas (assista no vídeo mais abaixo).

“… no caso de ciclista, eu dou razão ao motorista de ônibus que atropela”, disse Murilo.

O caso repercutiu negativamente nas redes sociais. Vários grupos de ciclismo se manifestaram e repudiaram a fala.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Foto: Divulgação