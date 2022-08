Murilo Huff lamenta passar dia dos pais longe do filho: ‘Saudade tá doendo’

Neste domingo (14) Murilo Huff lamentou passar o dia dos pais longe da família. O sertanejo falou que, desde que se tornou pai, esse é a primeira vez que ele passa o Dia dos Pais longe do filho Leo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça.

“Esse é o primeiro Dia dos Pais que passo longe do Leo e do meu pai. Saudade tá doendo, mas estou grato por tudo que Deus tem feito”, disse Murlio Huff no Twitter.

No Instagram, o cantor também fez uma publicação falando da data comemorativa e disse que espera ser um bom exemplo para a família dele. “Que eu possa ser como pai pelo menos 1% do que meu pai é para mim. Que eu possa ser como filho, pelo menos 1% do que o meu filho é para mim”, disse o artista.

Veja abaixo as publicações de Murilo Huff:

esse é o primeiro dia dos pais que passo longe do Leo e do meu pai… saudade ta doendo, mas estou grato por tudo que Deus tem feito 🙏🏼 — Murilo Huff (@murilohuff) August 14, 2022

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM