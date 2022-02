Muro de Belém ganha intervenção artística de moradores do bairro Bengui

O muro da Avenida Padre Bruno Secchi- antiga rua yamada- em Belém ganhou cores e desenhos em grafitti produzidos por artistas do bairro do Bengui.

A ideia de pintar o muro de quase 400 metros é uma forma de ocupar o espaço com intervenção artística para contribuir com a urbanização da principal via de acesso ao bairro que em breve será entregue para a população totalmente reconstruída pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), assim como valorizar profissionais do grafitti que atuam na região.

“E nas áreas remanescentes, percebemos que elas poderiam ser aproveitadas para a comunidade. Daí surgiu a ideia de urbanizar essas áreas e abrir aos artistas do bairro para essa manifestação deles através da grafitagem nas paredes dos vizinhos. Houve uma concordância por parte dos moradores e o contato com a Secult que nos possibilitou desenvolver essa ação”, explicou o diretor geral do Núcleo, engenheiro Eduardo Ribeiro, que para executar a duplicação da avenida, o Estado enfrentou o desafio já que a área era densa e ocupada.

No último final de semana o trabalho realizado mobilizou um grupo de artistas, resultado de uma parceria entre o NGTM e a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) que intermediou, acompanhou e orientou a execução da atividade, que de acordo com o titular do NGTM, a ação não estava prevista no projeto original das obras.

“Assim como outras intervenções urbanas que o Governo está fazendo, dessa integração das obras necessárias para a melhoria nas condições de mobilidade e saneamento, é importante integrar a comunidade nesse processo, já que ela teve grande colaboração na compreensão da importância da obra ao longo dos trabalhos. Dessa forma, fica essa manifestação artística como prova da integração e compatibilização de todos os interesses visando o bem comum de toda a comunidade”, explicou Ribeiro.

O trabalho realizado conciliou com a atividade desde 2018, de forma autônoma, com o coletivo de artistas que desenvolve o Projeto “ Bengola em Cores”, no bairro. Segundo o integrante Wagner Barros, o projeto cria uma galeria de arte ao ar livre com o foco em levar a arte para dentro da comunidade.

Foto: Ascom / NGTM