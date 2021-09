Musculação emagrece? Entenda como prática pode combater a obesidade

Musculação emagrece? Essa é a dúvida de muitas pessoas que estão acima do peso. Geralmente, quando indivíduos obesos buscam uma atividade física para perder gordura corporal, a aposta é em exercícios aeróbicos, como esteira e bicicleta. Porém, o que talvez muitos não saibam, é que realizar musculação pode ser tão ou mais eficaz para o condicionamento físico.

De acordo com dicas do canal do Youtube do Dr. Márcio Tannure, médico do esporte membro Titular da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia (SBOT) e membro titular da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte (SBRATE), a forma mais eficaz de emagrecer com saúde é aliar os benefícios da prática aeróbica com a musculação. Além disso, exercícios que promovem o ganho de massa muscular podem equilibrar o funcionamento do corpo, auxiliando na busca por uma qualidade de vida melhor.

