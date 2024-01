Museu de Arte de Belém de portas abertas neste domingo, 21

Aberto e durante a semana de terça a sexta, das 8h30 às 14h, um horário temporário até março, o Museu de Arte de Belém volta a receber o público neste domingo, numa ocasião especial, celebrando os 408 anos da cidade. Para quem gosta de arte, a visita é recomendada, pois o museu possui um acervo de mais de duas mil peças e centenas delas podem ser vistas nas mostras que ocupam os nove salões do prédio.

Seguem abertas duas mostras temporárias (até 10 de março), no andar térreo. A exposição “Belém no Acervo MABE – Para Ler como Quem Anda nas Ruas”, na Sala Antonieta Santos Feio, é composta por obras de pinturas, aquarelas, gravuras e fotografias que retratam o poema de João de Jesus Paes Loureiro “Para Ler como Quem Anda nas Ruas”, no qual o poeta caminha por Belém, em um monólogo para a cidade.

Já na sala Theodoro Braga, a exposição “Arte na Obra” traz fotografias, vídeo e painéis sobre o restauro do Palácio Antônio Lemos, mas focando no lado humano de um trabalho que envolve muitas pessoas e artistas. “Mostramos as imagens dos processos da reforma, dos operários, o antes e o depois do palácio, de como estava e como foi entregue para a sociedade”, conta Nina Matos, diretora do Mabe e curadora das exposições de reabertura do museu, que completou em 2024 30 anos.

Arte da Amazônia

Não deixem também de subir as escadarias de mármore de lioz. Nos salões superiores, o encontro marcado é com a história da arte na Amazônia. Duas telas chamam atenção, a “Fundação de Belém, de Theodoro Braga, e “Os Últimos dias de Carlos Gomes”, de Domênico De Angelis e Giovanni Capranesi, ambas no Salão Verde. Percorrendo os corredores, também é possível conferir esculturas, desenhos e, ainda, fotografias de Elza Lima, Miguel Chikaoka, Luiz Braga, Walda Marques e tantos outros.

Funcionamento

O Mabe está funcionando temporariamente de terça a sexta, das 8h30 às 14h, até março, sempre gratuitamente, mas em ocasiões especiais também poderá abrir as portas no final de semana. Neste domingo, 21, a ocasião é a celebração dos 408 anos da cidade, completados no ultimo dia 12 de janeiro.

Serviço

Museu de Arte de Belém abre as portas neste domingo, 21 de janeiro, das 9h às 13h – Palácio Antônio Lemos – Praça D. Pedro II s/ nº- Cidade Velha. Gratuito.

Texto: Luciana Medeiros

Fonte: Agência Belém/Foto: Vagner Mendes/Ascom Fumbel