Museu de Arte Sacra apresenta a festividade ‘Marujada’ em exposição fotográfica

A Galeria Fidanza, Museu de Arte Sacra, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém, recebe a exposição ‘Marujada’, que reúne trabalho de 10 fotógrafas e fotógrafos, que destacam uma das manifestações religiosas e culturais mais importantes do Estado.

O espaço terá cerca de 47 imagens com cenas representativas da vivência bragantina em louvor a São Benedito. A exposição faz parte da programação do Preamar da Festas, projeto do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM). As visitas podem ser feitas de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, ate o dia 31 de janeiro.

A exposição inclui os trabalhos de Armando Teixeira, Cristina Carvalho, Denise Sá, Flávio Contente, Guy Veloso,Iza Girard, Janduari Simões, Karina Martins, Ursula Bahia e Wagner Santana.

O Diretor do MAS, Emanuel Franco, comenta sobre a importância desta exposição. “A exposição ‘Marujada’ encerra um ciclo de propostas da Galeria Fidança neste exercício de 2022, com exposições que aconteceram dentro das programações da Secult. A mostra tem a participação de dez fotógrafos atuantes dentro da cadeia produtiva local, que fizeram um registro ao longo de vários períodos dessa festividade bragantina em homenagem a São Benedito, que é tão marcante e tão significativa desse município”, pontuou.

O servidor do SIMM responsável pela montagem, conta que a ambientação da mostra foi inspirada nas cores da Marujada: vermelho e azul. “Resolvi usar os spots de LED para trabalhar mesmo essa questão festiva das cores da Marujada, do clima que a cidade ganha com o evento e, principalmente, na questão de pensar esse diálogo com o tamanho e a qualidade das fotos, porque como é uma uma exposição mais documental, a gente precisava que essas imagens tivessem uma resolução interessante e essa questão técnica também era primordial de ser levada em conta”, explicou Nando Lima.

História

Criada em 1798, quando escravos que viviam na região bragantina conquistaram uma autorização para homenagear o santo preto, a Marujada é caracterizada por romarias, cortejos, danças típicas e outras celebrações de cunho religioso. A celebração ocorre de 25/12 a 06/01 e, para participar, as mulheres usam saias vermelhas, blusas brancas bordadas e chapéus de palha revestidos de tecidos e adornados por penas brancas, flores e fitas coloridas. Já as indumentárias masculinas são compostas de calças e blusas brancas. Os chapéus são revestidos de pano com a aba virada de um dos lados. Além de Bragança, outros municípios como Tracuateua, Primavera, Augusto Corrêa e Quatipuru também realizam a festividade.

Serviço

Exposição Marujada

Período: 20/12 a 31/01

Local: Galeria Fidanza, Museu de Arte Sacra

Ingressos: R$ 4,00 para o público geral.

Há gratuidades para crianças até 12 anos; idosos a partir de 60 anos, com apresentação de documentação RG ou Carteira de Idoso; estudantes, com apresentação de carteira de estudante; professores das redes de ensino; PCDs; associados de Museus, com apresentação de carteira; grupos agendados pela CEE/SIMM/SECULT; e guias de turismo.

Foto Destaque: Flavio Contente