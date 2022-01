Museu de Arte Sacra vai ser entregue totalmente revitalizado nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira(14) a população de Belém vai receber o Museu de Arte Sacra (MAS) totalmente revitalizado, a entrega é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O prédio passou por uma reconstituição da pintura das fachadas, reparo do telhado, retirada de infiltrações e goteiras, bem como desentupimento e reconstituição das calhas de outros itens. O investimento foi de quase R$ 1 milhão de reais.

Durante a entrega, será feito a abertura da exposição “Belém periférica: sonora e noturna’, na Galeria Fidanza e a apresentação da Orquestra Sinfonica do Theatro da Paz (OSTP), ás 19h, na Igreja de Santo Alexandre.

Na ocasião estará presente a secretaria de Estado de Cultura, Ursula Vidal e do diretor do Museu de Arte Sacra, Emanoel Franco.

Foto: Secult