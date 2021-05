Museu de cera retira Harry e Meghan da ‘ala da realeza’

O tradicional museu de cera Madame Tussauds, que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, decidiu retirar as estátuas de Meghan Markle e do príncipe Harry da ala que pertence à realeza britânica. A instituição transferiu os modelos de cera para a ala de atrações de Hollywood.

Harry e Meghan abdicaram há cerca de um ano dos compromissos com a Coroa britânica e atualmente vivem com o primogênito Archie em uma mansão na Califórnia.

– Harry e Meghan mudaram de seção — o Madame Tussauds Londres mudou suas figuras do príncipe Harry e Meghan Markle para sua novíssima seção Festa de Prêmios para refletir sua mudança de Frogmore para Hollywood – disse o Madame Tussauds em nota, referindo-se à antiga casa britânica do casal, Frogmore Cottage.

Agora sem os deveres reais, Harry e Meghan assinaram contratos com grandes empresas privadas, incluindo Netflix, Spotify e Apple, para as quais devem produzir conteúdo.

Recentemente, Harry e Meghan causaram grande mal-estar com a família real britânica após entrevista com a apresentadora Oprah Winfrey. Na conversa, o casal revelou a resistência da monarquia ao casamento com Meghan, além de insinuações racistas sobre o pequeno Archie. Meghan também desabafou sobre questões de saúde mental.

Fonte: Pleno news

Por: Gabriela Doria