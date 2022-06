Museu do Marajó apresenta exposição e debate sobre clima ambiental

Durante os dias 10 e 11 de junho o Museu do Marajó vai apresentar a exposição “Terra, onde a vida e o futuro são plantados”, a iniciativa tem como objetivo promover o debate á preservação do solo e designar estratégias ambientais á comunidade local. A iniciativa é do Observatório do Marajó, em parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O público está convidado para participar das atividades que serão feitas para o uso sustentável do solo. A entrada é gratuita para todos.

A ação tem como objetivo principal falar sobre o meio ambiente e alertar sobre as mudanças climáticas, que visa aproximar através da arte um tema tão complexo de maneira dinâmica e acessível.

A exposição contará com 22 obras do artistas Jesus Magno, cujo trabalho faz referencia ao cotidiano marajoara. Também haverá uma premiação a grupos contemplados por boas práticas sustentáveis na produção de alimentos e o lançamento de cadernos do Marajó, que trará em suas páginas o uso e ocupação do solo e materiais sobre mudanças climáticas.

Por meio deste cadernos do Marajó, serão realizadas oficinas para o público participante, junto com os grupos premiados.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará