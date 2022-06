Museu do Marajó realiza a 2ª Feira Criativa do arraial da quadra junina

O Museu do Marajó, em Cachoeira do Ariri, vai receber a segunda edição da feira Criativa do Museu do Marajó, o arraial ocorre neste domingo (5), no horário das 9h às 12h, e terá venda de comidas típicas, com apresentação artísticas e visitação guiada ao museu até as 17h.

A abertura da segunda edição será no inicio das 9h e contará com o Grupo Acauã, show da banda Eskema Rabo de Foguete e do DJ Emerson. Para quem adora literatura, terá um cantinho reservado para esse momento, a ação é uma parceria entre o Governo do Estado e Secult com a Secretaria de Educação do Município de Cachoeira do Ariri, por meio do projeto Preamar da Leitura.

Serviço

Segunda Feira Criativa do Museu do Marajó

Dia: 05/06/2022

Horário da programação: 9h ás 12h

Horário da visitação guiada: 9h as 17h

Local: Museu do Marajó, Cachoeira do Arari

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará