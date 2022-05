Museu Goeldi realiza programação híbrida na 20ª Semana Nacional de Museus

O evento acontece de 17 a 20 de maio e conta com exposições no Parque Zoobotânico e atividades virtuais por meio do Youtube

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) de 17 a 20 de maio irá integrar a programação da Semana Nacional dos Museus. Esta é a 20ª edição com o tema “O poder dos Museus” e, em Belém, acontece no modelo híbrido, com exposições no Parque Zoobotânico e atividades virtuais por meio do Youtube.

Para participar da programação presencial, os visitantes precisam fazer o agendamento prévio para entrar no parque e acompanhar a programação “Museus amazônicos transformam mundos”. A programação também terá exposição de estudos costeiros, paleontológicos, da coleção didática e acervos documentais da instituição, além de participações do Fórum de Museus da Amazônia, do projeto Defensores dos Rios da Bacia do Tucunduba e das mulheres marisqueiras e artesãs de Curuçá.

Bianca Vicente, é museóloga e bolsista PCI do Museu Goeldi. Ela destaca que a Semana Nacional de Museus é um evento anual promovido nacionalmente por meio do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e tem relevância para a valorização do patrimônio museológico. Diferente de 2021, que devido a pandemia o Museu esteve impossibilitado de participar presencialmente, este ano integra a programação de maneira híbrida.

“O Museu Paraense Emílio Goeldi busca sempre trazer propostas e dinâmicas que, dentro do tema anual, que valorizam os conhecimentos produzidos na instituição, seus acervos e seu trabalho junto à comunidade. No ano anterior, devido à pandemia, não foi possível realizar as atividades de forma presencial, mas o Museu não deixou de participar e teve uma programação online, disponível em seu canal do Youtube. Felizmente, esse ano estamos voltando a receber nosso público de forma presencial, mas ainda com algumas limitações devido aos cuidados necessários”, ressaltou.

A Drª em museologia, Lúcia Santana, coordena a programação. A pesquisadora destaca a temática deste ano “O poder dos Museus” e declara que a programação pretende mostrar a sociedade e o papel dos Museus, os desafios entre outras questões.

É importante pensar na palavra ‘poder’ também como ato libertador. As experiências que serão mostradas na programação são frutos de lutas e desafios também. Pautas como meio ambiente, educação, diversidade cultural, políticas públicas, vão mostrar que são temas prioritários para a sociedade contemporânea que está sendo impactada pelas mudanças climáticas, com a violação dos direitos humanos, com a falta de preservação da natureza entre outros. Por isso o dever do Museu de contribuir com conhecimento e práticas que possam mitigar estes impactos”, argumentou.

Segundo Lúcia Santana ao ser questionada sobre a programação, destaca que por meio das coleções e narrativas contextualizadas nos stands distribuídos no Parque Zoobotânico do MPEG, pesquisadores, educadores e parceiros irão dialogar sobre suas pesquisas. “Estarão presentes nos stands, montados no Parque, para dialogarem sobre seus trabalhos que destacam a Amazônia como patrimônio do trabalho científico, museológico e educativo. A informação credível, o posicionamento crítico da realidade e a criatividade são imprescindíveis para ampliar o poder dos museus e sua função social”, destacou.

Confira a programação

Programação virtual:

Data: 18/05 – Dia Internacional dos Museus

Hora: 15h às 16h

Live: “O poder dos museus e as novas definições do Comitê Internacional de Museus”

Palestrante: Dra. Luzia Gomes (UFPA)

Mediação: Ma. Bianca Vicente (MPEG)

Link: https://www.youtube.com/user/museugoeldi

Data: 20/05

Hora: 15h às 16h30

Webnário: “O papel dos museus científicos para a sociedade contemporânea”

Participantes: educador Douglas Falcão (MAST e ABCMC), jornalista Joice Santos (MPEG); educador Iván Rodríguez (MPEG) MPEG e arquiteta Marta Carvalho (MPEG).

Mediação: museóloga Lúcia Santana

Link: https://www.youtube.com/user/museugoeldi

Programação presencial: Exposição “Museus amazônicos transformam mundos”

Data: 17, 18 e 19 de maio (Terça, quarta e quinta-feira)

Hora: 9h às 12h

Local: Parque Zoobotânico Emílio Goeldi

Agendamento: pelo e-mail visitamuseu@museu-goeldi.br e pelo whatsapp institucional +55 91 9235-7842

