Museus e memoriais de Belém oferecem entrada gratuita para comemorar aniversário da cidade

Em comemoração aos 408 anos de Belém do Pará, os Museus e Memoriais do Sistema Integrado (SIMM), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), estarão com entrada gratuita nos próximos dias 12, 13 e 14 de janeiro (sexta-feira, sábado e domingo).

A ação inclui Museu de Arte Sacra (na Igreja de Santo Alexandre), Museu do Círio, Museu do Encontro (no Forte do Presépio), Museu do Estado do Pará (MEP), Museu da Imagem e do Som (MIS – no Centro Cultural Palacete Faciola), Centro Cultural Casa das Onze Janelas, Museu de Gemas do Pará (no Espaço São José Liberto), Museu Amazônico da Navegação (no Mangal das Garças) e Parque Cemitério Soledade, além do Museu do Marajó, no município de Cachoeira do Arari.

A iniciativa visa promover a cultura e a história da capital paraense e oferecer à população uma oportunidade de visitar os diversos museus e memoriais da cidade sem custos.

Foto Reprodução: museus.pa.gov.br